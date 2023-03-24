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Украинские ветеринары рассказали, какая помощь нужна домашним питомцам во время войны

24 марта 2023 13:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кошки переносят военные невзгоды так же сложно, как и люди
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские зоофаховцы отметили необходимость помогать домашним животным во время войны. Кошки и собаки, грызуны и птицы переносят определенные военные моменты даже хуже людей.

Об этом сообщает "УП. Життя".

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Собаки и коты

Самые распространенные животные получают сильный стресс, когда слышат громкие звуки. Речь идет, в частности, о сиренах воздушной тревоги или звуках взрывов.

Также собак может испугать отсутствие света.

Кратковременный стресс для собаки может быть даже полезным, но когда она переживает системные стрессы в течение определенного времени, это влияет на нервную систему животного и может стать причиной различных заболеваний.

В отличие от собак, для кошек даже кратковременный стресс вреден.

Поэтому специалисты советуют в условиях войны пытаться успокаивать животных, используя, в частности, для кошек специальные игрушки с добавлением валерианы.

Грызуны и птицы

У этих домашних любимцев одним из главных стрессов является процесс транспортировки.

Ветеринары советуют в случае перевозки грызунов или птиц накрывать клетку, создавать меньше шума и разнообразить рацион или обновлять сено (для грызунов).

Напомним, что на 11 крупнейших вокзалах страны появились удобные дозаторы питьевой воды для путешествующих поездами животных. Такие поилки установили и на одесской железной дороге.

Фото: Pixabay

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