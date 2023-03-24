Украинские ветеринары рассказали, какая помощь нужна домашним питомцам во время войны
Украинские зоофаховцы отметили необходимость помогать домашним животным во время войны. Кошки и собаки, грызуны и птицы переносят определенные военные моменты даже хуже людей.
Об этом сообщает "УП. Життя".
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Собаки и коты
Самые распространенные животные получают сильный стресс, когда слышат громкие звуки. Речь идет, в частности, о сиренах воздушной тревоги или звуках взрывов.
Также собак может испугать отсутствие света.
Кратковременный стресс для собаки может быть даже полезным, но когда она переживает системные стрессы в течение определенного времени, это влияет на нервную систему животного и может стать причиной различных заболеваний.
В отличие от собак, для кошек даже кратковременный стресс вреден.
Поэтому специалисты советуют в условиях войны пытаться успокаивать животных, используя, в частности, для кошек специальные игрушки с добавлением валерианы.
Грызуны и птицы
У этих домашних любимцев одним из главных стрессов является процесс транспортировки.
Ветеринары советуют в случае перевозки грызунов или птиц накрывать клетку, создавать меньше шума и разнообразить рацион или обновлять сено (для грызунов).
Напомним, что на 11 крупнейших вокзалах страны появились удобные дозаторы питьевой воды для путешествующих поездами животных. Такие поилки установили и на одесской железной дороге.
Фото: Pixabay