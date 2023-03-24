Українські ветеринари розповіли, яка допомога потрібна домашнім улюбленцям під час війни

Коти переносять воєнні негаразди так же складно, як і люди

Українські зоофахівці наголосили на необхідності допомагати домашнім тваринам під час війни. Коти і собаки, гризуни і птахи переносять певні воєнні моменти навіть гірше, ніж люди.

Про це повідомляє "УП. Життя".

Собаки і коти

Найпоширеніші домашні тварини отримують сильний стрес, коли чують гучні звуки. Йдеться, зокрема, про сирени повітряної тривоги чи звуки вибухів.

Також собак може налякати відсутність світла.

Короткочасний стрес для собаки може бути навіть корисним, але коли вона переживає системні стреси протягом певного часу — це впливає на нервову систему тварини і може стати причиною різноманітних захворювань.

На відміну від собак, для котів навіть короткочасний стрес є шкідливим.

Тому фахівці радять в умовах війни намагатися заспокоювати тварин, використовуючи, зокрема, для котів спеціальні іграшки із додаванням валеріани.

Гризуни та птахи

У цих домашніх улюбленців одним із головних стресів є процес транспортування.

Ветеринари радять у випадку перевезення гризунів чи птахів накривати клітку, створювати менше шуму та урізноманітнювати раціон чи оновлювати сіно (для гризунів).

Нагадаємо, що на 11 найбільших вокзалах країни з’явились зручні дозатори питної води для тварин, що подорожують поїздами. Такі поїлки встановили й на одеській залізниці.

Фото: Pixabay