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Украинские военные нежно поздравили женщин с Днем матери

14 мая 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные нежно поздравили женщин с Днем матери
Украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, в Украине отмечают День матери. Украинские военные нежно поздравили женщин с этим праздником.

Свои поздравления защитники опубликовали в Facebook.

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"От имени всех военнослужащих поздравляем наших матерей, особенно тех, чьи сыновья и дочери сейчас ведут тяжелые бои за нашу Украину. Ваша сила, мужество и неистощимая любовь придают нам отвагу и стимул продолжать борьбу за мир и безопасность нашей страны", — говорится в сообщении.

Военные поблагодарили матерей за все, что они делают. Они пожелали им, чтобы сердца всегда были наполнены радостью, любовью и счастьем.

Генштаб опубликовал видео, на котором показал кадры войны. Ролик сопровождался песней "Две матери у нас". Автором музыки является В.Тузик, а слов — А. Потапенко. Песню исполнил оркестр Военно-музыкального центра Сухопутных войск. Композицию спел Игорь Петренко, артист-вокалист ансамбля песни и пляски ВМЦ СВ ВСУ.

Генштаб также опубликовал видео 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Военные показали, как они уничтожают российских оккупантов.

"Мама... Я принесу Тебе лучший в мире букет... Я крепко-крепко Тебя обниму и наконец скажу не в телефон, как сильно я Тебя люблю... Это будет самое первое и самое важное, что я сделаю после победы! А пока что я на войне...В бою борюсь за право каждого сына и дочери, независимо от того, сколько им лет, обнимать свою Маму под украинским небом", — говорится в сообщении.

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Военные подчеркнули, что матери защищали их, когда они были детьми, а сейчас настал их черед.

"Наше главное пожелание — не волнуйтесь, берегите себя и ждите нас дома. Наш главный подарок — вернуться к вам с победой. С Днем матери!" — говорится в сообщении.

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Пограничник исполнил песню "Чернобрывцы" для всех матерей.

Напомним, традиционно во второе воскресенье мая украинцы празднуют День матери. 2023 этот светлый праздник приходится на 14 мая. В этот день можно отправить самому дорогому человеку в нашей жизни хорошее поздравление или яркую открытку.

Ранее мы рассказывали об истории появления Дня матери в Украине и важнейших украинских традициях в этот светлый праздник.

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