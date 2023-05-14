Українські військові ніжно привітали жінок з Днем матері

Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначають День матері. Українські військові ніжно привітали жінок з цим святом.

Свої привітання захисники опублікували у Facebook.

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Привітання від Генштабу ЗСУ

"Від імені всіх військовослужбовців вітаємо наших матерів, особливо тих, чиї сини та дочки зараз ведуть тяжкі бої за нашу Україну. Ваша сила, мужність та невичерпна любов надають нам відваги та стимулу продовжувати боротьбу за мир та безпеку нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Військові подякували матерям за все, що вони роблять. Вони побажали їм, щоб серця завжди були наповнені радістю, любов'ю та щастям.

Генштаб опублікував відео, на якому показав кадри війни. Ролик супроводжувався піснею "Дві матері у нас". Автором музики є В.Тузик, а слів — О. Потапенко. Пісню виконав оркестр Військово-музичного центру Сухопутних військ. Композицію заспівав Ігор Петренко, артист-вокаліст ансамблю пісні і танцю ВМЦ СВ ЗСУ.

Генштаб також опублікував відео 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Військові показали, як вони знищують російських окупантів.

"Мамо... Я принесу Тобі найкращий в світі букет... Я міцно-міцно Тебе обійму і нарешті скажу не в телефон, як сильно я Тебе люблю... Це буде найперше і найважливіше, що я зроблю після перемоги! А поки що я на війні...В бою виборюю право кожного сина і доньки, незалежно від того, скільки їм років, обіймати свою Маму під українським небом", — йдеться у повідомленні.

Привітання від 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Військові наголосили, що матері захищали їх, коли вони були дітьми, а зараз настала їхня черга.

"Наше головне побажання — не хвилюйтеся, бережіть себе і чекайте нас вдома. Наш головний подарунок — повернутися до вас з перемогою. З Днем матері!" — йдеться у повідомленні.

Привітання від українських прикордонників

Прикордонник виконав пісню "Чорнобривці" для всіх матерів.

Нагадаємо, традиційно у другу неділю травня українці святкують День матері. 2023 року це світле свято припадає на 14 травня. В цей день можна відправити найдорожчій людині у нашому житті гарне привітання чи яскраву листівку.

Раніше ми розповідали про історію появи Дня матері в Україні та найважливіші українські традиції у це світле свято.