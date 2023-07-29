Украинские журналисты выиграли суд у Parimatch из-за работы в РФ

Сотрудники Parimatch. Иллюстративное фото: MC.today

В Северном апелляционном хозяйственном суде удовлетворили апелляцию издания "РБК-Украина" и сочли правдивым материалом о работе Parimatch в РФ после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. Ранее в Хозяйственном суде столицы наоборот приняли решение в пользу Parimatch.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на решение суда и адвоката СМИ.

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Отмечается, что в прошлом году холдинг Кипра "Риллиус Холдинг Лимитед", который имеет в собственности ТМ Parimatch, обязывал через суд, чтобы информационное агентство "РБК-Украина" опровергло данные о работе фирмы в РФ и Беларуси после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"При этом в самом исковом заявлении истцы раскрыли свою структуру, в которую входит ряд компаний — "Ретен Энтертейнмент Лтд" (главная холдинговая компания группы Parimatch Tech), "Риллиус Холдинг Лимитед" (владелец ТМ "Parimatch") и "БТБ Бетлаб Хол" (владелец программного комплекса)", — говорится в сообщении.

В компании "Риллиус" отмечали, что отозвали франшизу из РФ еще в марте прошлого года на всех уровнях. Однако лицензионные соглашения перестали действовать только в сентябре 2022 года.

Разоблачение других предприятий

Кроме того, во время разбирательства в суде узнали, что в России еще функционируют 11 торговых марок, связанных с ТМ Parimatch. Свидетельства действуют до 2029 года.

"Несмотря на это, Хозяйственный суд Киева одобрил решение в пользу Parimatch. Северный апелляционный хозяйственный суд полностью отменил решение местного хозяйственного суда в пользу информационного агентства "РБК-Украина", — добавили в материале.

Напомним, после объявления санкций, операционная деятельность компании Parimatch в Украине фактически прекратилась. На счетах клиентов компании оказались заблокированы 250 млн грн.