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Українські журналісти виграли суд у Parimatch через роботу в РФ

29 липня 2023 09:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські журналісти виграли суд у Parimatch через роботу в РФ
Працівники Parimatch. Ілюстративне фото: MC.today
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Північному апеляційному господарському суді задовольнили апеляцію видання "РБК-Україна" та визнали правдивим матеріалом про роботу Parimatch в РФ після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Раніше у Господарському суді столиці навпаки прийняли рішення на користь Parimatch

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на рішення суду та адвоката ЗМІ.

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Робота в Росії

Зазначається, що в минулому році холдинг Кіпру "Рілліус Холдінґ Лімітед", який має у власності ТМ Parimatch зобов'язував через суд, аби інформаційне агенство "РБК-Україна" спростувало дані про роботу фірми в РФ та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення в Україні.

"При цьому в самій позовній заяві позивачі розкрили свою структуру, в яку входить низка компаній — "Ретен Ентертейнмент Лтд" (головна холдингова компанія групи Parimatch Tech), "Рілліус Холдінг Лімітед" (власник ТМ "Parimatch") та "БТБ Бетлаб Холдінгс ЛТД" (власник програмного комплексу)", — йдеться у повідомленні.

У компанії "Рілліус" наголошували, що відкликали франшизу з РФ ще в березні минулого року на всіх рівнях. Проте ліцензійні угоди перестали діяти тільки у вересні 2022 року. 

Викриття інших підприємств

Крім того, під час розгляду в суді дізналися, що в Росії ще функціонують 11 торговельних марок, які пов'язані з ТМ Parimatch. Свідоцтва діють до 2029 року. 

"Попри це, Господарський суд Києва схвалив рішення на користь Parimatch. Північний апеляційний господарський суд повністю скасував рішення місцевого господарського суду на користь інформаційного агентства "РБК-Україна", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, gісля оголошення санкцій, операційна діяльність компанії Parimatch в Україні фактично припинилася. На рахунках клієнтів компанії виявилися заблокованими 250 млн грн.

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