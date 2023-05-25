Украинский пограничник спас птенца, который выпал из гнезда: трогательное видео
Украинские защитники часто помогают попавшим в ловушку животным. На этот раз пограничник пришел на помощь птенцу, который выпал из гнезда.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничник спас птенца
В ГПСУ рассказали, что пограничник спас животное на передовой. Маленькая птица нуждалась в помощи. Работник ГПСУ снял короткое видео и показал спасенного малыша.
Напомним, украинские моряки, направляющиеся в Измаил, просят взять под опеку котенка, который случайно оказался в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом осталось живым.
Также мы писали, что в Одессе из задымленной квартиры спасли четырехлапого друга. Спаниель оказался в огненной ловушке многоэтажного дома.
Добавим, 15 апреля, во время ликвидации последствий подтопления в Черниговской области удалось спасти маленького пса.