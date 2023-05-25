Украинский пограничник спас птенца, который выпал из гнезда: трогательное видео

Украинский пограничник и спасенный птенец. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники часто помогают попавшим в ловушку животным. На этот раз пограничник пришел на помощь птенцу, который выпал из гнезда.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Пограничник спас птенца

В ГПСУ рассказали, что пограничник спас животное на передовой. Маленькая птица нуждалась в помощи. Работник ГПСУ снял короткое видео и показал спасенного малыша.

Напомним, украинские моряки, направляющиеся в Измаил, просят взять под опеку котенка, который случайно оказался в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом осталось живым.

Также мы писали, что в Одессе из задымленной квартиры спасли четырехлапого друга. Спаниель оказался в огненной ловушке многоэтажного дома.

Добавим, 15 апреля, во время ликвидации последствий подтопления в Черниговской области удалось спасти маленького пса.