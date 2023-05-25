Український прикордонник врятував пташеня, яке випало з гнізда: зворушливе відео

Український прикордонник та врятоване пташеня. Фото: скриншот з відео

Українські захисники часто допомагають тваринкам, які потрапили в пастку. Цього разу прикордонник прийшов на допомогу пташеняті, яке випало з гнізда.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Прикордонник врятував пташеня

У ДПСУ розповіли, що прикордонник врятував тваринку на передовій. Маленький птах потребував допомоги. Працівник ДПСУ зняв коротке відео та показав врятованого малюка.

Нагадаємо, українські моряки, що прямують до Ізмаїлу, просять взяти під опіку кошеня, яке випадково опинилося у трюмі з металобрухтом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишилося живим.

Також ми писали, що в Одесі з задимленої квартири врятували чотирилапого друга. Спанієль опинився у вогняній пастці багатоповерхового будинку.

Додамо, 15 квітня, під час ліквідації наслідків підтоплення на Чернігівщині вдалося врятувати малого пса.