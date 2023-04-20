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Украинских водителей предупредили о новом штрафе: за что могут получить и сколько

20 апреля 2023 15:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Новые штрафы для водителей — за что будут наказывать украинцев
Нарушение правил дорожного движения. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине регулярно обновляются правила дорожного движения и устанавливаются запреты, призванные поддерживать порядок на дороге и защищать жизнь людей.

Украинских водителей предупредили о новых требованиях и рассказали, какие предусмотрены штрафные санкции за их нарушение. Об этом сообщило издание Вigmir.

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Запреты и требования по перевозке детей в автомобилях

В Украине действует закон, согласно которому перевозка в автомобилях детей с момента рождения и до трех лет должна производиться исключительно в детских креслах. Это правило касается как переднего сиденья, так и заднего.

Возможность перевозить малышей до 3-х лет на первом ряду автомобиля возможна при установке специального автокресла-люльки. Его должны установить против движения и выключить переднюю подушку безопасности.

В то же время, дети могут сидеть на переднем пассажирском кресле без использования детских устройств только в случае, если их рост составляет не менее 145 сантиметров, независимо от возраста.

Если ребенок ниже указанного роста, то в автомобиле обязательно должны быть установлены содержащие детские системы, такие как автокресло.

 

Запреты и требования по перевозке детей в автомобилях
Запреты и требования по перевозке детей в автомобилях. Фото: google.com

Следует учесть, что данные средства обеспечения дополнительной защиты должны соответствовать массе тела и росту ребенка.

Новые правила уточняют, что под детской удерживающей системой понимают устройство, способное удерживать маленького пассажира в сидячем или наклонном положении, и которое может снизить риск травмирования ребенка во время аварии или резкого торможения, ограничивая подвижность его тела.

Строго запрещается перевозить детей на руках у взрослых как на переднем, так и заднем сиденье.

Какой предусмотрен штраф за неправильную перевозку детей

За нарушение вышеперечисленных правил перевозки детей водителю грозит денежное взыскание в размере 510 гривен.

Если он второй раз в течение года совершит аналогичное нарушение, штраф возрастет до 850 гривен.

 

Который предусмотрен штраф за неправильную перевозку детей
Какой предусмотрен штраф за неправильную перевозку детей. Фото: google.com

Напомним, мы писали, что в Украине могут ужесточить ответственность за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. Соответствующий законопроект уже подготовили народные депутаты.

Также мы сообщали, что в 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.

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