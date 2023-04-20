Нові штрафи для водіїв — за що будуть карати українців

Порушення правил дорожнього руху. Фото: google.com

В Україні регулярно оновлюються правила дорожнього руху й встановлюються заборони, які покликані підтримувати порядок на дорозі та захищати життя людей.

Українських водіїв попередили про нові вимоги та розповіли, які передбачені штрафні санкції за їх порушення. Про це повідомило видання Вigmir.

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Заборони та вимоги щодо перевезення дітей в автомобілях

В Україні діє закон, згідно з яким перевезення в автомобілях дітей з моменту народження і до трьох років має здійснюватися виключно у дитячих кріслах. Це правило стосується як переднього сидіння, так і заднього.

Можливість перевозити малюків віком до 3-х років на першому ряду автомобіля можливе при встановленні спеціального автокрісла-люльки. Його мають встановити проти руху та вимкнути передню подушку безпеки.

Водночас діти можуть сидіти на передньому пасажирському кріслі без використання дитячих пристроїв тільки в разі, якщо їхній зріст становить не менше 145 сантиметрів, незалежно від віку.

Якщо ж дитина нижча за вказаний зріст, то в автомобілі обов’язково мають бути встановлені дитячі системи, що утримують, такі як автокрісло.

Заборони та вимоги щодо перевезення дітей в автомобілях. Фото: google.com

Слід врахувати, що дані засоби забезпечення додаткового захисту повинні відповідати масі тіла та зросту дитини.

Нові правила уточнюють, що під дитячою утримувальною системою розуміють пристрій, який здатний утримувати маленького пасажира в сидячому або нахиленому положенні, і який може знизити ризик травмування дитини під час аварії або різкого гальмування, обмежуючи рухливість його тіла.

Суворо забороняється перевозити дітей на руках у дорослих як на передньому, так і на задньому сидінні.

Який передбачено штраф за неправильне перевезення дітей

За порушення вищеперерахованих правил перевезення дітей водієві загрожує грошове стягнення у розмірі 510 гривень.

Якщо він вдруге протягом року вчинить аналогічне порушення, штраф зросте до 850 гривень.

Який передбачено штраф за неправильне перевезення дітей. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, що в Україні можуть посилити відповідальність за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Відповідний законопроєкт вже підготували народні депутати.

Також ми повідомляли, що у 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і яким не більше п'яти років.