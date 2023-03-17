Украинцы будут ходить в отпуск по-другому: что это значит

Украинцы в отпуске

Народные депутаты от партии "Слуга народа" выступают с инициативой изменения и уточнения правил, касающихся предоставления отпусков. В рамках этой инициативы был представлен законопроект №8313, который направлен на регулирование этой области.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отпуск по-другому

Одним из предложений законопроекта является установление обязательного отпуска в случае рождения ребенка в течение первых трех месяцев после дня рождения. Кроме того, предлагается установить минимальную продолжительность основной непрерывной части ежегодного отпуска на уровне не менее четырнадцати календарных дней.

Законопроект также предусматривает отпуск по усыновлению ребенка, независимо от его возраста. Более того, максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты должен быть увеличен с пятнадцати до тридцати календарных дней в году.

Кроме того, предложено предоставить демобилизованным гражданам отпуск продолжительностью в шестьдесят рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Эти изменения были предложены с целью более четко определить правила предоставления отпусков и улучшить условия для граждан Украины. Они будут рассмотрены парламентом в ближайшее время.

Напомним, что несмотря на полномасштабную войну, украинцы в течение года пытались выезжать за границу в целях отдыха. Турагентства подсчитали, какой процент граждан воспользовались их услугами и ездили в отпуска.

