Українці ходитимуть у відпустку по-іншому: що це означає

Українці у відпустці

Народні депутати від партії "Слуга народу" виступають з ініціативою зміни та уточнення правил щодо надання відпусток. У рамках цієї ініціативи було представлено законопроєкт №8313, який спрямований на регулювання цієї галузі.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Відпустка по-іншому

Однією із пропозицій законопроєкту є встановлення обов'язкової відпустки у разі народження дитини протягом перших трьох місяців після дня народження. Крім того, пропонується встановити мінімальну тривалість основної безперервної частини щорічної відпустки на рівні щонайменше чотирнадцяти календарних днів.

Законопроєкт також передбачає відпустку щодо усиновлення дитини, незалежно від її віку. Ба більше, максимальний термін відпустки без збереження зарплати має бути збільшений із п'ятнадцяти до тридцяти календарних днів на рік.

Крім того, запропоновано надати демобілізованим громадянам відпустку тривалістю шістдесят робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Ці зміни було запропоновано з метою чіткіше визначити правила надання відпусток та покращити умови для громадян України. Вони будуть розглянуті парламентом найближчим часом.

Нагадаємо, що попри повномасштабну війну, українці протягом року намагалися виїжджати за кордон з метою відпочинку. Турагентства підрахували, який відсоток громадян скористалися їхніми послугами та їздили у відпустки.