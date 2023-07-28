Украинцы не согласились перевести энергоблок ЗАЭС в "горячее состояние", — Кориков

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков. Фото: Media Center Украина

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что все украинские работники на Запорожской АЭС отказались от выполнения приказа о переводе в горячее состояние энергоблока №4. К этому поступку украинцы не имеют отношения.

Об этом он заявил на брифинге, передает Media Center Ukraine.

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По его словам, оккупанты не соблюдают ядерную и радиационную безопасность, ведь ввели горячее состояние для энергоблока №4. Также это противоречит требованиям лицензии и базовым стандартам МАГАТЭ.

"Они все без исключения отказались выполнять противоправный приказ оккупационной администрации, и это сделал другой персонал, "росатом", фейковая эта организация, каким-то образом привлекла на ЗАЭС", — объяснил Кориков.

Давление на украинцев

В свою очередь на украинских работников, отказавшихся работать с россиянами, постоянно давят. Также оккупанты давят на семьи украинцев, которые являются работниками Запорожской АЭС.

Взрывы на ЗАЭС

На временно оккупированной Запорожской АЭС раздались взрывы. Их подтвердили специалисты по миссии МАГАТЭ.

Напомним, оккупанты перевели четвертый реактор на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Более того, эти действия являются нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.