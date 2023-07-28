Українці не погодились перевести енергоблок ЗАЕС у "гарячий стан", — Коріков

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков. Фото: Media Center Ukraine

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що всі українські працівники на Запорізькій АЕС відмовилися від виконання наказу про переведення в гарячий стан енергоблока №4. До цього вчинку українці непричетні.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Media Center Ukraine.

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Загроза для ядерної безпеки

За його словами, окупанти не дотримуються ядерної й радіаційної безпеки, адже запровадили гарячий стан для енергоблока №4. Також це перечить вимогам ліцензії та базовим стандартам МАГАТЕ.

"Вони всі без винятку відмовилися виконувати протиправний наказ окупаційної адміністрації, і це зробив інший персонал, який "росатом", фейкова ця організація, якимось чином залучила на ЗАЕС", — пояснив Коріков.

Тиск на українців

Своєю чергою на українських працівників, які відмовилися працювати з росіянами, постійно тиснуть. Також окупанти тиснуть на сім'ї українців, які є працівниками Запорізької АЕС.

Вибухи на ЗАЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС пролунали вибухи. Їх підтвердили фахівці з місії МАГАТЕ.

Нагадаємо, окупанти перевели четвертий реактор на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в стан "гарячої зупинки". Більше того ці дії є порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.