Украинцы стали чаще пересекать границу Украины: что случилось

Пограничник говорит по рации. Госпогранслужба

Госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих уехать. Это связано с сезоном отпусков.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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В сообщении говорится, что поток людей наблюдается последние две недели. Пограничная служба зарегистрировала чистый отток примерно 100 тысяч человек. Однако, в Государственной пограничной службе быстро убеждают: выявленное возрастание выезда связано с сезонными обстоятельствами и является вполне нормальным.

"Сейчас украинцы активно едут на отдых, используют разрешенные отпуска к находящимся за рубежом семьям (детям) или вывозят отдыхать группы детей", — говорится в сообщении

Также в сообщении говорится, что скоро начнется обратный процесс. Например, за прошлые сутки был зафиксирован приток на 6 тысяч человек больше, чем выезд. Это говорит о начале обратного процесса, когда украинцы постепенно возвращаются домой после своего отдыха или поездок к родственникам.

Сообщение Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, что до 18 августа 2023 года в Украине продолжили военное положение. Следовательно, в стране продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории мужчин могут уезжать за границу. Речь идет прежде всего о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, снятых с военного учета.