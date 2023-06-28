Українці почали частіше перетинати кордон України: що сталося

Прикордонник говорить по рації. Держприкордонслужба

Держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні України збільшився потік охочих виїхати. Це пов'язано із сезоном відпусток.

Про це повідомляє Мінреінтеграція.

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У повідомленні йдеться про те, що потік людей спостерігається останні два тижні. Прикордонна служба зареєструвала чистий відтік приблизно 100 тисяч людей. Однак у Державній прикордонній службі швидко переконують: виявлене зростання виїзду пов'язане із сезонними обставинами і є цілком нормальним.

"Наразі українці активно їдуть на відпочинок, використовують дозволені відпустки до сімей (дітей), які перебувають за кордоном, або вивозять відпочивати групи дітей", — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні йдеться, що незабаром розпочнеться зворотний процес. Наприклад, минулої доби було зафіксовано притоку на 6 тисяч осіб більше, ніж виїзд. Це говорить про початок зворотного процесу, коли українці поступово повертаються додому після свого відпочинку чи поїздок до родичів.

Повідомлення Мінреінтеграції. Фото: скріншот

Нагадаємо, що до 18 серпня 2023 року в Україні продовжили воєнний стан. Отже, у країні продовжується загальна мобілізація. Однак деякі категорії чоловіків можуть їхати за кордон. Йдеться насамперед про чоловіків віком від 18 до 60 років, знятих з військового обліку.