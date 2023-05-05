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Украинцы в восьми областях остались без света

5 мая 2023 14:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Украинцы в восьми областях остались без света
Энергетическая инфраструктура восьми областей получила повреждения в результате обстрелов РФ. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Россия не устает обстреливать территорию Украины, а потому энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры, в том числе энергетической . На сегодня часть украинцев в восьми областях Украины осталась без света.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

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По состоянию на сегодняшнее утро после артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта, говорят энергетики.

"Кроме этого, из-за обстрелов российских военных остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", — уверяют в Минэнерго.

Присутствуют отключения электроэнергии и в Киевской области

В Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света более 18 тысяч абонентов.

В то же время энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения. За сутки по стране заживало более 47 тысяч потребителей. Большинство из них — в Донецкой области, говорят специалисты.

Минэнерго уверяет: энергетическая система работает без ограничений, с резервом мощности.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно средств для подготовки к следующему отопительному сезону. По словам заместителя министра энергетики Фарида Сафарова, Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.

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