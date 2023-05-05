Українці у восьми областях залишились без світла

Енергетична інфраструктура вісьмох областей зазнала пошкодень внаслідок обстрілів РФ. Фото: Новини.LIVE

Росія не втомлюється обстрілювати територію України, а тому енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури, зокрема енергетичної. Станом на зараз частина українців у восьми областях України залишилась без свтіла.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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Станом на сьогодншіній ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту, кажуть енергетики.

"Окрім цього, через обстріли російських військових лишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це доволяє безпекова ситуація", — запевняють у Міненерго.

Присутні відключення електроенергії і на Київщині

В Ірпінському районі через через технологічні порушення без світла понад 18 тисяч абонентів.

Водночас енергетики постійно працюють над відновленням електропостачання. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів. Більшість із них — на Донеччині, кажуть спеціалісти.

Міненерго запевняє — енергетична система працює без обмежень, із резервом потужності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки треба коштів для підготовки до наступного опалювального сезону. За словами заступника міністра енергетики Фаріда Сафарова, Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації.