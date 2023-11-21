Введение в храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября — поздравления и открытки

Украинцы отмечают Третью пречистую: искренние поздравления и красивые открытки
В этот вторник, 21 ноября, по новому церковному календарю православные христиане отмечают важный религиозный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Эта дата важна для каждого верующего, ведь она установлена в честь важного события, когда родители Девы Марии привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила себя Богу.
Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние и красивые поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!
Введение в храм Пресвятой Богородицы 21 ноября — поздравление в прозе
Поздравляю с Введением в храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в Ваше жилище море хороших новостей, счастья и тепла. Всего Вам самого лучшего!
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С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы поздравляю вас! От всего сердца желаю тепла, гармонии и искренней любви. Пусть вас всегда окружает благодать!
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В День введения в храм Пресвятой Богородицы хочу искренне пожелать тебе чистой любви, доброй надежды, светлой радости и неугасимой веры!
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В этот большой праздник желаю крепкой веры в светлое будущее! С Введением в храм Пресвятой Богородицы!
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В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет крепкое здоровье, крепкую веру и большую надежду!
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С Введением в храм Пресвятой Богородицы! Желаем светлой жизни без зла. Пусть ангел-хранитель оберегает на каждом шагу!
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Пусть Бог пошлет все блага и крепости духа. Все жизненные испытания пусть послужат уроком и дальнейшая жизнь будет светлой, чистой и полной смирения и любви. С Введением в храм Пресвятой Богородицы!
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Со светлым праздником введения в храм Пресвятой Богородицы! Пусть она бережет тебя от бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!
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Поздравляю со светлым праздником — введение в храм Пресвятой Богородицы! Желаю в этот светлый день вашему дому мира, уюта, достатка и тепла.
Введение в храм Пресвятой Богородицы — поздравление в стихах на украинском языке
Пресвята Богородиця у храм ввійшла,
Добро й благодать всім нам принесла.
В це свято бажаю, щоб легко жилося,
Й усе, що задумане, скоріше вдалося.
***
Свято Введення зустрічайте,
Діву Марію вітайте!
Хай молодість зайде до хати,
Щоб усі були багаті,
Щоб здорові були,
Всі невдачі відійшли.
Три води пролийте —
Всі зурочення змийте.
***
Богородиця Пресвята
В цей день була введена в храм!
Від душі я сьогодні бажаю,
У світле свято, щастя усім вам!
Нехай ведучі у храм ступені
Вас до достатку з добром приведуть!
Нехай Марія подарує смирення,
І всі проблеми з життя підуть!
***
Свята Богородиця,
Світу дала Христа,
У цей благословенний день
Введена в храм була.
У цей день всім християнам
Побажати добра хочу,
Пресвятій Діві Марії
Я свою запалю свічку.
***
У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!
***
Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,
Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!
***
Введення Пречистої у Храм.
Розступились люди та століття.
Йде Вона — взірець і приклад нам —
Палестинська Дівчинка трилітня.
Вже окреслена в цій юній чистоті
Місія жертовності та болю,
Що стражданням на Голгофському Хресті
Випаде на Материнську Її долю.
Вона йде — маленька і Свята,
Щоб знайти велику ласку в Бога:
Стати Богоматір’ю Христа
І Заступницею скривджених і вбогих.
Нині, як і в той далекий час,
Божий Храм осанною світліє:
В ореолі святості до нас
Йде маленька Дівчинка Марія.
Білокрилі ангели мовчать,
І собор душі благоговіє,
На обличчях — радості печать:
Йде Пречиста, йде Свята Марія.
Третья Пречистая — лучшие поздравления с праздником в открытках
Видео с поздравлениями с праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы
Напомним, мы сообщали, что в Украине изменена дата празднования Дня святого Николая Чудотворца.
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