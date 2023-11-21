Введение в храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября — поздравления и открытки

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: freepik.com

В этот вторник, 21 ноября, по новому церковному календарю православные христиане отмечают важный религиозный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Эта дата важна для каждого верующего, ведь она установлена в честь важного события, когда родители Девы Марии привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила себя Богу.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние и красивые поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!

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Введение в храм Пресвятой Богородицы 21 ноября — поздравление в прозе

Поздравляю с Введением в храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в Ваше жилище море хороших новостей, счастья и тепла. Всего Вам самого лучшего!

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С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы поздравляю вас! От всего сердца желаю тепла, гармонии и искренней любви. Пусть вас всегда окружает благодать!

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В День введения в храм Пресвятой Богородицы хочу искренне пожелать тебе чистой любви, доброй надежды, светлой радости и неугасимой веры!

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В этот большой праздник желаю крепкой веры в светлое будущее! С Введением в храм Пресвятой Богородицы!

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В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет крепкое здоровье, крепкую веру и большую надежду!

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С Введением в храм Пресвятой Богородицы! Желаем светлой жизни без зла. Пусть ангел-хранитель оберегает на каждом шагу!

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Пусть Бог пошлет все блага и крепости духа. Все жизненные испытания пусть послужат уроком и дальнейшая жизнь будет светлой, чистой и полной смирения и любви. С Введением в храм Пресвятой Богородицы!

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Со светлым праздником введения в храм Пресвятой Богородицы! Пусть она бережет тебя от бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

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Поздравляю со светлым праздником — введение в храм Пресвятой Богородицы! Желаю в этот светлый день вашему дому мира, уюта, достатка и тепла.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Введение в храм Пресвятой Богородицы — поздравление в стихах на украинском языке

Пресвята Богородиця у храм ввійшла,

Добро й благодать всім нам принесла.

В це свято бажаю, щоб легко жилося,

Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

***

Свято Введення зустрічайте,

Діву Марію вітайте!

Хай молодість зайде до хати,

Щоб усі були багаті,

Щоб здорові були,

Всі невдачі відійшли.

Три води пролийте —

Всі зурочення змийте.

***

Богородиця Пресвята

В цей день була введена в храм!

Від душі я сьогодні бажаю,

У світле свято, щастя усім вам!

Нехай ведучі у храм ступені

Вас до достатку з добром приведуть!

Нехай Марія подарує смирення,

І всі проблеми з життя підуть!

***

Свята Богородиця,

Світу дала Христа,

У цей благословенний день

Введена в храм була.

У цей день всім християнам

Побажати добра хочу,

Пресвятій Діві Марії

Я свою запалю свічку.

***

У День введення у храм Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам —

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім —

Ясна, примітна!

***

Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,

Віру там святу для себе знайшла,

Стала Богородицею нашої Пресвятою,

Виповнилося пророцтво її життя земного!

З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,

Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,

І нехай вас Богородиця від горя боронить,

Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

***

Введення Пречистої у Храм.

Розступились люди та століття.

Йде Вона — взірець і приклад нам —

Палестинська Дівчинка трилітня.

Вже окреслена в цій юній чистоті

Місія жертовності та болю,

Що стражданням на Голгофському Хресті

Випаде на Материнську Її долю.

Вона йде — маленька і Свята,

Щоб знайти велику ласку в Бога:

Стати Богоматір’ю Христа

І Заступницею скривджених і вбогих.

Нині, як і в той далекий час,

Божий Храм осанною світліє:

В ореолі святості до нас

Йде маленька Дівчинка Марія.

Білокрилі ангели мовчать,

І собор душі благоговіє,

На обличчях — радості печать:

Йде Пречиста, йде Свята Марія.

Третья Пречистая — лучшие поздравления с праздником в открытках

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Видео с поздравлениями с праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы

Напомним, мы сообщали, что в Украине изменена дата празднования Дня святого Николая Чудотворца.

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