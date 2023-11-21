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Українці відзначають Третю пречисту: найщиріші привітання та красиві листівки

21 листопада 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада — привітання та листівки
Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей вівторок, 21 листопада, за новим церковним календарем православні християни відзначають важливе релігійне свято — Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Ця дата важлива для кожного вірянина, адже вона встановлена на честь важливої події, коли батьки Діви Марії привели 3-річну доньку в Єрусалимський храм, щоб вона присвятила себе Богу.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші та найгарніші привітання зі святом у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!

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Введення в храм Пресвятої Богородиці 21 листопада — привітання в прозі 

Вітаю з Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе до Вашої оселі море добрих новин, щастя та тепла. Усього Вам найкращого!

***

Зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці вітаю вас! Від щирого серця бажаю тепла, гармонії та щирої любові. Нехай вас завжди оточує благодать!

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У День введення у храм Пресвятої Богородиці хочу щиро побажати тобі чистої любові, доброї надії, світлої радості та незгасної віри!

***

У це велике свято бажаю міцної віри у світле майбутнє! З Введенням у храм Пресвятої Богородиці!

***

У день світлого свята — Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле міцне здоров'я, сильної віри та великої надії!

***

З Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Бажаємо світлого життя без зла. Нехай янгол-охоронець оберігає на кожному кроці! 

***

Нехай Бог пошле всі блага і міцності духу. Всі життєві випробування нехай послужать уроком і подальше життя буде світлим, чистим і сповненим смиренням і любов'ю. З Введенням у храм Пресвятої Богородиці!

***

Зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості та достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!

***

Вітаю зі світлим святом — введення в храм Пресвятої Богородиці! Бажаю в цей світлий день вашому дому миру, затишку, достатку і тепла.

 

Введення в храм Пресвятої Богородиці 21 листопада — привітання в прозі
Введення в храм Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Введення в храм Пресвятої Богородиці — привітання у віршах українською мовою

Пресвята Богородиця у храм ввійшла,
Добро й благодать всім нам принесла.
В це свято бажаю, щоб легко жилося,
Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

***

Свято Введення зустрічайте,
Діву Марію вітайте!
Хай молодість зайде до хати,
Щоб усі були багаті,
Щоб здорові були,
Всі невдачі відійшли.
Три води пролийте —
Всі зурочення змийте.

***

Богородиця Пресвята
В цей день була введена в храм!
Від душі я сьогодні бажаю,
У світле свято, щастя усім вам!
Нехай ведучі у храм ступені
Вас до достатку з добром приведуть!
Нехай Марія подарує смирення,
І всі проблеми з життя підуть!

***

Свята Богородиця,
Світу дала Христа,
У цей благословенний день
Введена в храм була.
У цей день всім християнам
Побажати добра хочу,
Пресвятій Діві Марії
Я свою запалю свічку.

***

У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!

***

Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,
Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

***

Введення Пречистої у Храм.
Розступились люди та століття.
Йде Вона — взірець і приклад нам —
Палестинська Дівчинка трилітня.
Вже окреслена в цій юній чистоті
Місія жертовності та болю,
Що стражданням на Голгофському Хресті
Випаде на Материнську Її долю.
Вона йде — маленька і Свята,
Щоб знайти велику ласку в Бога:
Стати Богоматір’ю Христа
І Заступницею скривджених і вбогих.
Нині, як і в той далекий час,
Божий Храм осанною світліє:
В ореолі святості до нас
Йде маленька Дівчинка Марія.
Білокрилі ангели мовчать,
І собор душі благоговіє,
На обличчях — радості печать:
Йде Пречиста, йде Свята Марія.

Третя Пречиста — найкращі привітання зі святом у листівках 

Третя Пречиста — найкращі привітання зі святом у листівках
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Введення в храм Пресвятої Богородиці — привітання
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Введення в храм Пресвятої Богородиці 21 листопада — привітання
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Введення в Храм Пресвятої Діви Марії 2023: привітання
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Введення у храм Пресвятої Богородиці: яскраві листівки
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Введення Богородиці у храм: привітання 2023
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Введення в храм Пресвятої Богородиці: листівки 2023
Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Відео з привітаннями зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

 

 

 

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні змінена дата святкування Дня святого Миколая Чудотворця.

Також пропонуємо знайомитися з новим церковним календарем на листопад 2023 року — коли та які важливі дати відзначатимемо в останній місяць осені. 

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