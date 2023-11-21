Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада — привітання та листівки

Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com

У цей вівторок, 21 листопада, за новим церковним календарем православні християни відзначають важливе релігійне свято — Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Ця дата важлива для кожного вірянина, адже вона встановлена на честь важливої події, коли батьки Діви Марії привели 3-річну доньку в Єрусалимський храм, щоб вона присвятила себе Богу.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші та найгарніші привітання зі святом у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!

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Введення в храм Пресвятої Богородиці 21 листопада — привітання в прозі

Вітаю з Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе до Вашої оселі море добрих новин, щастя та тепла. Усього Вам найкращого!

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Зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці вітаю вас! Від щирого серця бажаю тепла, гармонії та щирої любові. Нехай вас завжди оточує благодать!

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У День введення у храм Пресвятої Богородиці хочу щиро побажати тобі чистої любові, доброї надії, світлої радості та незгасної віри!

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У це велике свято бажаю міцної віри у світле майбутнє! З Введенням у храм Пресвятої Богородиці!

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У день світлого свята — Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле міцне здоров'я, сильної віри та великої надії!

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З Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Бажаємо світлого життя без зла. Нехай янгол-охоронець оберігає на кожному кроці!

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Нехай Бог пошле всі блага і міцності духу. Всі життєві випробування нехай послужать уроком і подальше життя буде світлим, чистим і сповненим смиренням і любов'ю. З Введенням у храм Пресвятої Богородиці!

***

Зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості та достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!

***

Вітаю зі світлим святом — введення в храм Пресвятої Богородиці! Бажаю в цей світлий день вашому дому миру, затишку, достатку і тепла.

Введення в храм Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Введення в храм Пресвятої Богородиці — привітання у віршах українською мовою

Пресвята Богородиця у храм ввійшла,

Добро й благодать всім нам принесла.

В це свято бажаю, щоб легко жилося,

Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

***

Свято Введення зустрічайте,

Діву Марію вітайте!

Хай молодість зайде до хати,

Щоб усі були багаті,

Щоб здорові були,

Всі невдачі відійшли.

Три води пролийте —

Всі зурочення змийте.

***

Богородиця Пресвята

В цей день була введена в храм!

Від душі я сьогодні бажаю,

У світле свято, щастя усім вам!

Нехай ведучі у храм ступені

Вас до достатку з добром приведуть!

Нехай Марія подарує смирення,

І всі проблеми з життя підуть!

***

Свята Богородиця,

Світу дала Христа,

У цей благословенний день

Введена в храм була.

У цей день всім християнам

Побажати добра хочу,

Пресвятій Діві Марії

Я свою запалю свічку.

***

У День введення у храм Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам —

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім —

Ясна, примітна!

***

Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,

Віру там святу для себе знайшла,

Стала Богородицею нашої Пресвятою,

Виповнилося пророцтво її життя земного!

З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,

Жити здоров'ї та любові від душі бажаю,

І нехай вас Богородиця від горя боронить,

Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

***

Введення Пречистої у Храм.

Розступились люди та століття.

Йде Вона — взірець і приклад нам —

Палестинська Дівчинка трилітня.

Вже окреслена в цій юній чистоті

Місія жертовності та болю,

Що стражданням на Голгофському Хресті

Випаде на Материнську Її долю.

Вона йде — маленька і Свята,

Щоб знайти велику ласку в Бога:

Стати Богоматір’ю Христа

І Заступницею скривджених і вбогих.

Нині, як і в той далекий час,

Божий Храм осанною світліє:

В ореолі святості до нас

Йде маленька Дівчинка Марія.

Білокрилі ангели мовчать,

І собор душі благоговіє,

На обличчях — радості печать:

Йде Пречиста, йде Свята Марія.

Третя Пречиста — найкращі привітання зі святом у листівках

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Відео з привітаннями зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

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