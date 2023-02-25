Украинцы уже обменяли 7 млн старых лампочек на LED
Более миллиона украинцев уже воспользовались программой обмена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие LED-лампы, запущенной в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского. Программа, призванная снизить нагрузку на энергосистему Украины, была профинансирована Евросоюзом и Францией, которые закупили 35 миллионов и 5 миллионов ламп соответственно.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
-
"Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение
-
Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер продолжил "раскрашивать" одесские здания
-
Оккупанты в Донецкой области переводят "силовые структуры" на российское законодательство
-
Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук
-
Пожар на Подоле: к тушению огня был привлечен робот
-
Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий
-
20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства
-
Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции
-
Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф
-
Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали
Обмен старых лампочек
С момента запуска программы 30 января украинские граждане обменяли более 7 миллионов старых ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Значительную часть новых ламп потребители заказывают через приложение "Дія". Конечная цель программы — заменить 50 миллионов старых ламп на новые энергосберегающие лампы, что существенно сократит потребление электроэнергии населением.
Для достижения этой цели планируется охватить около 10 миллионов украинцев, каждый из которых может обменять по 5 LED-ламп в одни руки. Программа теперь доступна в селах по всей стране, включая прифронтовые населенные пункты Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.
Напомним, что в "Дії" запускают бета-тестирование новой функции. Правительство предлагает украинцам обменять старые лампочки на LED.
Присоединиться к программе могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, перейдя по ссылке. На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.