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Украинцы уже обменяли 7 млн старых лампочек на LED

25 февраля 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обмен старых лампочек
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Более миллиона украинцев уже воспользовались программой обмена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие LED-лампы, запущенной в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского. Программа, призванная снизить нагрузку на энергосистему Украины, была профинансирована Евросоюзом и Францией, которые закупили 35 миллионов и 5 миллионов ламп соответственно.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Обмен старых лампочек

С момента запуска программы 30 января украинские граждане обменяли более 7 миллионов старых ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Значительную часть новых ламп потребители заказывают через приложение "Дія". Конечная цель программы — заменить 50 миллионов старых ламп на новые энергосберегающие лампы, что существенно сократит потребление электроэнергии населением.

Для достижения этой цели планируется охватить около 10 миллионов украинцев, каждый из которых может обменять по 5 LED-ламп в одни руки. Программа теперь доступна в селах по всей стране, включая прифронтовые населенные пункты Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

Напомним, что в "Дії" запускают бета-тестирование новой функции. Правительство предлагает украинцам обменять старые лампочки на LED.

Присоединиться к программе могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, перейдя по ссылке. На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

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