Українці вже обміняли 7 млн старих лампочок на LED
Понад мільйон українців уже скористалися програмою обміну старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи, запущеною в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського. Програму, покликану знизити навантаження на енергосистему України, було профінансовано Євросоюзом та Францією, які закупили 35 мільйонів та 5 мільйонів ламп відповідно.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
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Обмін старих лампочок
З моменту запуску програми 30 січня українські громадяни обміняли понад 7 мільйонів старих ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи. Значну частину нових ламп споживачі замовляють через програму "Дія". Кінцева мета програми — замінити 50 мільйонів старих ламп на нові енергозберігаючі лампи, що суттєво скоротить споживання електроенергії населенням.
Для досягнення цієї мети планується охопити близько 10 мільйонів українців, кожен із яких може обміняти по 5 LED-ламп в одні руки. Програма тепер доступна у селах по всій країні, включаючи прифронтові населені пункти Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.
Нагадаємо, що у "Дії" запускають бета-тестування нової функції. Уряд пропонує українцям обміняти старі лампочки на LED .
Приєднатися до програми можуть громадяни України віком від 18 років, перейшовши за посиланням. На етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.