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Украинцы заплатили за газ больше, чем стоит: в "Нафтогазе" прояснили ситуацию

11 октября 2023 16:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинцы заплатили за газ больше, чем стоит: в "Нафтогазе" прояснили ситуацию
Газовые трубы в Украине. Фото: Минэнерго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ряде регионов Украины компания "Нафтогаз" занялась не только поставками газа, но и отвечает за его доставку. Теперь компании нужно платить и за газ, и за его доставку. При этом часть украинцев уже перечислила оплату за доставку газа в течение года еще до смены компании.

Жалобы украинцев начали поступать на страницу "Нафтогаза" в Facebook.

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Как вернуть деньги за оплату доставки газа

"За доставку газа заплатили за целый год вперед. Показатели передавали по 104.ua. Теперь изменился поставщик. Как вернуть переплату?", — посетовала клиентка "Нафтогаза".

Так, чтобы вернуть переплату, необходимо обратиться в компанию, занимавшуюся доставкой газа до этого и на счет которой ошибочно перевели деньги. Здесь важно подчеркнуть, что самостоятельно "Нафтогаз" вернуть переплату не может.

Чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в центр обслуживания потребителей в компанию, на счет которой вы по ошибке отправили средства. С собой нужно принести квитанцию, подтверждающую ложный платеж, также нужно сделать копию своего паспорта, ИНН, справку от банка о реквизитах (его можно получить онлайн) для перевода средств.

После заявления компания, на счет которой по ошибке перевели средства, должна рассмотреть заявку и перевести деньги на тот счет, который укажет клиент. Уже после возврата денег клиент сможет оплатить доставку газа уже на правильный счет "Нафтогаза".

Размер платы за доставку газа с октября изменится для украинцев. Речь идет о тех, кто потребляет минимальное количество голубого топлива.

Ранее мы сообщали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о важности своевременного расчета украинскими потребителями природного газа за услугу. Это предохраняет от получения завышенных сумм в коммунальных квитанциях, а также гарантирует надежное предоставление услуги.

Напоминаем, что некоторые клиенты компании "Нафтогаз" удивляются, почему они платят гораздо больше за доставку газа, чем за газ. Соответствующий вопрос задал один из потребителей на официальной странице компании в Facebook.

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