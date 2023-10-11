Українці заплатили за газ більше, ніж варто: у "Нафтогазі" прояснили ситуацію

Газові труби в Україні. Фото: Міненерго

У низці регіонів України компанія "Нафтогаз" зайнялася не лише постачанням газу, а й відповідає за його доставку. Тепер компанії потрібно платити і за газ, і за його доставку. При цьому частина українців уже перерахувала плату за доставку газу протягом року ще до зміни компанії.

Скарги українців почали надходити на сторінку "Нафтогазу" у Facebook.

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Як повернути гроші за оплату доставки газу

"За доставку газу заплатили за цілий рік уперед. Показники передавали по 104.ua. Тепер змінився постачальник. Як повернути переплату?" — поскаржилася клієнтка "Нафтогазу".

Так, щоб повернути переплату, необхідно звернутися до компанії, яка займалася доставкою газу до цього і на рахунок якої помилково переказали гроші. Тут важливо наголосити, що самостійно "Нафтогаз" повернути переплату не може.

Щоб повернути гроші, потрібно звернутися до центру обслуговування споживачів до компанії, на рахунок якої ви помилково надіслали кошти. З собою потрібно принести квитанцію, яка підтверджує помилковий платіж, також потрібно зробити копію свого паспорта, ІПН, довідку від банку про реквізити (його можна отримати онлайн) для переказу коштів.

Після заяви компанія, на рахунок якої помилково перевели кошти, має розглянути заявку та переказати гроші на той рахунок, який вказує клієнт. Вже після повернення грошей клієнт зможе сплатити за доставку газу вже на правильний рахунок "Нафтогазу".

Розмір плати за доставку газу з жовтня зміниться для частини українців. Йдеться про тих, хто споживає мінімальну кількість блакитного палива.

Раніше ми повідомляли, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про важливість своєчасного розрахунку українськими споживачами природного газу за послугу. Це убезпечує від отримання завищених сум у комунальних квитанціях, а також гарантує надійне надання послуги.

Нагадуємо, що деякі клієнти компанії "Нафтогаз" дивуються, чому вони платять значно більше за доставку газу, ніж за сам газ. Відповідне запитання поставив один зі споживачів на офіційній сторінці компанії у Facebook.