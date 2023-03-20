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Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки на скакалке, на которую напала пожилая женщина

20 марта 2023 21:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно появилась информация, что в Ивано-Франковске пожилая женщина напала на девушку, которая прыгала на скакалке. Сейчас украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки.

Об этом говорится в TikTok mcoptimist5.0.

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Флешмоб

"Наша молодежь — самая лучшая". Так автор видео назвал флешмоб. К нему он привлек своих друзей, подписчиков, журналистов и даже полицию.

Суть флешмоба

Молодежь выходит на улицу и начинает прыгать на скакалке. Судя по видео, к такому действию присоединились даже дети.

В свою очередь, главная героиня ситуации очень расчувствовалась и не ожидала такой реакции общественности. 

@mcoptimist5.0

НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція🔥 Дякую усім не байдужим за підтримку‼️

♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ😁

Напомним, что в Ивано-Франковске возник скандал, когда женщина начала преследовать молодую девушку, которая прыгала на скакалке во дворе многоэтажки.

По видео, которое опубликовала пользователь соцсетей, видно, что девушка не мешала прохожим и занималась спортом регулярно на этой площадке, до того, как женщина начала на нее кричать и задевать ее. Бабушка настаивала, чтобы девушка ушла, потому что она мешает ей своей скакалкой. Девушка ответила, что другого места для занятий нет, и объяснила, что парковка и школьный стадион не подходят для занятий спортом. 

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