Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки на скакалке, на которую напала пожилая женщина
Недавно появилась информация, что в Ивано-Франковске пожилая женщина напала на девушку, которая прыгала на скакалке. Сейчас украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки.
Об этом говорится в TikTok mcoptimist5.0.
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Флешмоб
"Наша молодежь — самая лучшая". Так автор видео назвал флешмоб. К нему он привлек своих друзей, подписчиков, журналистов и даже полицию.
Суть флешмоба
Молодежь выходит на улицу и начинает прыгать на скакалке. Судя по видео, к такому действию присоединились даже дети.
В свою очередь, главная героиня ситуации очень расчувствовалась и не ожидала такой реакции общественности.
@mcoptimist5.0
НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція🔥 Дякую усім не байдужим за підтримку‼️♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ😁
Напомним, что в Ивано-Франковске возник скандал, когда женщина начала преследовать молодую девушку, которая прыгала на скакалке во дворе многоэтажки.
По видео, которое опубликовала пользователь соцсетей, видно, что девушка не мешала прохожим и занималась спортом регулярно на этой площадке, до того, как женщина начала на нее кричать и задевать ее. Бабушка настаивала, чтобы девушка ушла, потому что она мешает ей своей скакалкой. Девушка ответила, что другого места для занятий нет, и объяснила, что парковка и школьный стадион не подходят для занятий спортом.