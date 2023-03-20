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Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку

20 березня 2023 21:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно з'явилася інформація, що в Івано-Франківську жінка похилого віку напала на дівчину, яка стрибала на скакалці. Наразі українці запустили флешмоб на підтримку дівчини.

Про це йдеться в TikTok mcoptimist5.0.

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Флешмоб

"Наша молодь — найкраща". Так автор відео назвав флешмоб. До нього він залучив своїх друзів, передплатників, журналістів та навіть поліцію.

Суть флешмобу

Молодь виходить надвір і починає стрибати на скакалці. Судячи із відео, до такої дії приєдналися навіть діти.

Своєю чергою, головна героїня ситуації дуже розчулилася і не очікувала такої реакції громадськості.

@mcoptimist5.0

НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція🔥 Дякую всім не байдужим за підтримку‼️

♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ😁

Нагадаємо, що в Івано-Франківську виник скандал, коли жінка почала переслідувати молоду дівчину, яка стрибала на скакалці у дворі багатоповерхівки.

По відео, яке опублікувала користувач соцмереж, видно, що дівчина не заважала перехожим і займалася спортом регулярно на цьому майданчику, до того, як жінка почала на неї кричати та зачіпати її. Бабуся наполягала, щоб дівчина пішла, бо вона заважає їй своєю скакалкою. Дівчина відповіла, що іншого місця для занять немає, і пояснила, що паркування та шкільний стадіон не підходять для занять спортом.

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