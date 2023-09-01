Украинцы смогут заработать на коррупционерах: какие выплаты и что для этого нужно

Украинские деньги. Фото: Новини.LIVE

С 6 сентября в Украине начинает свою работу Единый портал разоблачителей коррупции. Граждане смогут получить выплаты, однако не более 14 млн грн.

Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в рамках пресс-конференции, передает "Главком".

Читайте также:

Разоблачение коррупционеров

"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации. Десять органов государственной власти уже подключены к нему", — рассказал Новиков.

По его словам, количество государственных органов, которые будут иметь доступ к порталу, в дальнейшем будет расти.

Глава НАПК сообщил, что портал станет единственным местом входа для всех желающих бороться с коррупционерами.

Украинцы смогут получить немалое вознаграждение, если благодаря их уведомлению суд признает коррупционера виновным и примет решение о взыскании средств. Разоблачителю заплатят 10% от суммы штрафа, однако не более 14 млн гривен.

Напомним, к завершению 2023 года на платформе "Дія" будут добавлены еще 14 цифровых сервисов для предотвращения коррупции, среди которых — электронное судопроизводство. При этом в Минцифре обозначили путь цифрового преобразования на следующие три года.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая суровая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против произвола среди государственных служащих.