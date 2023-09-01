Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украинцы смогут заработать на коррупционерах: какие выплаты и что для этого нужно arrow

Украинцы смогут заработать на коррупционерах: какие выплаты и что для этого нужно

1 сентября 2023 18:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы смогут заработать на коррупционерах: какие выплаты и что для этого нужно
Украинские деньги. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 6 сентября в Украине начинает свою работу Единый портал разоблачителей коррупции. Граждане смогут получить выплаты, однако не более 14 млн грн.

Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в рамках пресс-конференции, передает "Главком".

Читайте также:

Разоблачение коррупционеров

"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации. Десять органов государственной власти уже подключены к нему", — рассказал Новиков.

По его словам, количество государственных органов, которые будут иметь доступ к порталу, в дальнейшем будет расти.

Глава НАПК сообщил, что портал станет единственным местом входа для всех желающих бороться с коррупционерами.

Украинцы смогут получить немалое вознаграждение, если благодаря их уведомлению суд признает коррупционера виновным и примет решение о взыскании средств. Разоблачителю заплатят 10% от суммы штрафа, однако не более 14 млн гривен.

Напомним, к завершению 2023 года на платформе "Дія" будут добавлены еще 14 цифровых сервисов для предотвращения коррупции, среди которых — электронное судопроизводство. При этом в Минцифре обозначили путь цифрового преобразования на следующие три года.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая суровая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против произвола среди государственных служащих.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз