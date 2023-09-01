Українці зможуть заробити на корупціонерах: які виплати та що для цього потрібно

Українські гроші. Фото: Новини.LIVE

З 6 вересня в Україні починає свою роботу Єдиний портал викривачів корупції. Громадяни зможуть отримати виплати, однак не понад 14 млн грн.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у рамках пресконференції, передає "Главком".

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Викриття корупціонерів

"Я підписав наказ про запуск із 6 вересня Єдиного порталу викривачів корупції, який забезпечує анонімне чи неанонімне повідомлення про корупцію у тій чи іншій організації. Десять органів державної влади вже підключено до нього", — розповів Новіков.

За його словами, кількість державних органів, які матимуть доступ до порталу, згодом зростатиме.

Голова НАЗК повідомив, що портал стане єдиним місцем входу для всіх охочих боротися з корупціонерами.

Українці зможуть отримати немаленьку винагороду, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривачу заплатять 10% від суми штрафу, однак не понад 14 млн гривень.

Нагадаємо, до завершення 2023 року на платформі "Дія" буде додано ще 14 цифрових сервісів для запобігання корупції, серед яких — електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася державною зрадою. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.