Украинцы снова смогут менять место жительства через "Дію"
Услуга получения документов об изменении места жительства станет для украинцев более доступной. Так, в приложение "Дія" возвратили соответствующую функцию.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как изменить место жительства через "Дію"
Украинцам снова стала доступна одна из самых популярных услуг "Дії" — смена места жительства через приложение. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, эту функцию доработали.
"Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАПы и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в "Дії" — и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки", — объяснил Федоров.
Услугой могут воспользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста.
"Чтобы изменить место жительства ребенка, должно быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя", — отметил министр.
Также, по словам Федорова, услугу планируют возобновить для мужчин призывного возраста.
Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении.
Напомним, "Дія" поможет украинцам получить компенсацию за уничтоженное россиянами жилье.
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