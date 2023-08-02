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Украинцы снова смогут менять место жительства через "Дію"

2 августа 2023 12:54
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Украинцы снова смогут менять место жительства через "Дію"
Приложение "Дія" на экранах гаджетов. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Услуга получения документов об изменении места жительства станет для украинцев более доступной. Так, в приложение "Дія" возвратили соответствующую функцию.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как изменить место жительства через "Дію"

Украинцам снова стала доступна одна из самых популярных услуг "Дії" — смена места жительства через приложение. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, эту функцию доработали.

"Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАПы и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в "Дії" — и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки", — объяснил Федоров.

Услугой могут воспользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

"Чтобы изменить место жительства ребенка, должно быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя", — отметил министр.

Также, по словам Федорова, услугу планируют возобновить для мужчин призывного возраста.

Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении.

Напомним, "Дія" поможет украинцам получить компенсацию за уничтоженное россиянами жилье.

Также мы писали, что через мобильное приложение можно будет отслеживать движение ракет.

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