Українці знову зможуть змінювати місце проживання через "Дію"
Послуга отримання документів про зміну місця проживання стане для українцв доступнішою. Так, у застосунок "Дія" повернули відповідну функцію.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як змінити місце проживання через "Дію"
Українцям знову стала доступна одна з найпопулярніших послуг "Дії" — зміна місця проживання через застосунок. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров цю функцію доопрацювали.
"Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в "Дії" — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини", — пояснив Федоров.
Послугою можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.
"Щоб змінити місце проживання дитини, маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків", — зазначив міністр.
Також, за словами Федорова, послугу планують поновити також для чоловіків призовного віку.
Наразі для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку.
Нагадаємо, "Дія" допоможе українцям отримати компенсацію за знищене росіянами житло.
Також ми писали, що через мобільний додаток можна буде відстежувати рух ракет.