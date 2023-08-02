Українці знову зможуть змінювати місце проживання через "Дію"

Застосунок "Дія" на екранах гаджетів. Ілюстративне фото: google.com

Послуга отримання документів про зміну місця проживання стане для українцв доступнішою. Так, у застосунок "Дія" повернули відповідну функцію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як змінити місце проживання через "Дію"

Українцям знову стала доступна одна з найпопулярніших послуг "Дії" — зміна місця проживання через застосунок. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров цю функцію доопрацювали.

"Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в "Дії" — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини", — пояснив Федоров.

Послугою можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

"Щоб змінити місце проживання дитини, маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків", — зазначив міністр.

Також, за словами Федорова, послугу планують поновити також для чоловіків призовного віку.

Наразі для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку.

Нагадаємо, "Дія" допоможе українцям отримати компенсацію за знищене росіянами житло.

Також ми писали, що через мобільний додаток можна буде відстежувати рух ракет.