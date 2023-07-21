Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

Колонка с водой. Фото: pixabay

Украинцев, которые пользуются скважинами, ожидают серьезные изменения. Так, правительство решило, что все скважины должны быть оборудованы средствами измерения подземных вод.

Об этом говорится в соответствующем постановлении №703.

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Подробнее об изменениях

Правительство решило, что отныне будут установлены единые правила, по которым будет функционировать реестр скважин.

Так, пользование средствами измерительной техники будет осуществляться с соблюдением правил применения таких средств, которые определены в нормативно-правовых актах, и требований по их эксплуатации, установленных в эксплуатационных документах.

В государственный реестр артезианских скважин попадут сведения об объектах, не работающих, независимо от месторасположения, на основании данных, имеющихся в паспортах артезианских скважин в случае составления паспорта до 27 мая 2016 года.

До 1 декабря 2023 года эта информация появится в электронном кабинете недропользователя. Владельцы или пользователи земельных участков, в пределах которых расположены и эксплуатируются артезианские скважины, должны вносить данные в этот кабинет.

Штрафы за бурение скважин

Также граждане, бурившие скважины без соответствующих документов, получат штрафы:

за бурение скважин для добычи подземных вод без лицензии на осуществление соответствующего вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию по закону — от 17 до 34 тыс. грн, а в случае повторного нарушения — от 51 тыс. грн;

за необеспечение ликвидационного санитарно-технического тампонажа скважин для добычи подземных вод после прекращения их использования штраф от 34 до 51 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года до 68 тыс. грн.

Напомним, недавно в Украине ужесточили наказание за мошенничество во время войны. Парламент принял соответствующий законопроект.