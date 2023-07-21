Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

Колонка з водою. Фото: pixabay

Українців, які користуються свердловинами, чекають серйозні зміни. Відтак, уряд вирішив, що усі свердловини мають бути облаштовані засобами вимірювання підземних вод.

Про це йдеться у відповідній постанові № 703.

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Детальніше про зміни

Уряд вирішив, що відтепер будуть встановлені єдині правила, за якими функціонуватиме реєстр свердловин.

Так, користування засобами вимірювальної техніки здійснюватиметься з дотриманням правил застосування таких засобів, які визначені у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах.

До державного реєстру артезіанських свердловин потраплять відомості про об'єкти, які не працюють, незалежно від місця розташування, на підставі даних, які є у паспортах артезіанських свердловин у разі складення паспорта до 27 травня 2016 року.

До 1 грудня 2023 року ця інформація з'явиться в електронному кабінеті надрокористувача. Власники або користувачі земельних ділянок, в межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини повинні вносити дані в цей кабінет.

Штрафи за буріння свердловин

Також громадяни, які бурили свердловини без відповідних документів, отримають штрафи:

за буріння свердловин для видобутку підземних вод без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно із законом — від 17 до 34 тис. грн, а у разі повторного порушення — від 51 тис. грн;

за незабезпечення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловин для видобутку підземних вод після припинення їх використання — штраф від 34 до 51 тис. грн, за повторне порушення впродовж року — до 68 тис. грн.

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