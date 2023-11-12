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Украинцам перед тяжелой зимой советуют заменить зарядные батареи

12 ноября 2023 01:17
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцам перед тяжелой зимой советуют заменить зарядные батареи
Женщина ставит на зарядку смартфона. Фото: PaySpace
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинцам перед зимой, которая по прогнозам экспертов, будет не легче прошлогодней, из-за вероятных российских атак, стоит подготовиться к энергетическому кризису. В частности, в Минцифры советуют заменить аккумуляторные батареи более новыми и с большей емкостью.

Об этом рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в эфире национального марафона на телеканале "Мы-Украина" .

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Мацик отметил, что интернет-провайдеры сделали все возможное, чтобы подготовиться к возможным отключениям света этой зимой.

Также, по его словам, чтобы пережить тяжелую зиму потребителям лучше заменить батареи, которые использовались в прошлом году для подключения к интернету, более новыми и мощными по емкости.

"Почему стоит заменить? Потому что предыдущая кислотная, имеющая ограниченный ресурс заряда-разряда, она меньше держит заряд со временем. Так что если вы дольше хотите оставаться на связи — лучше ее заменить", — пояснил Мацик.

Он добавил, что пока нет обесточений, поэтому цены на батареи достаточно доступны.

Напомним, на фоне возможных блэкаутов министр энергетики Герман Галущенко заявил о возможных атаках со стороны Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре. Это произойдет при условии, что РФ усилит свои обстрелы энергосистемы Украины этой зимой.

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