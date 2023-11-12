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Українцям перед важкою зимою радять замінити зарядні батареї

12 листопада 2023 01:17
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українцям перед важкою зимою радять замінити зарядні батареї
Жінка ставить на зарядку смартфон. Фото: РБК-Україна
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші і з більшою ємністю.

Про це розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в ефірі національного марафону на телеканалі "Ми-Україна".

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Як підготуватися до ймовірних блекаутів взимку

Мацик зазначив, що інтернет-провайдери зробили усе можливе, щоб підготуватися до можливих відключень світла цієї зими.

Також, за його словами, щоб пережити важку зиму споживачам краще замінити батареї, які використовувались минулого року для підключення до інтернету, на більш нові та потужніші за ємністю. 

"Чому варто замінити? Тому що попередня кислотна, має обмежений ресурс заряду-розряду, вона менше тримає заряд з часом. Тож якщо ви довше хочете залишатись на зв'язку — ліпше її замінити", — пояснив Мацик.

Він додав, що наразі немає знеструмлень, тому і ціни на батареї досить доступні.

Нагадаємо, на тлі можливих блекаутів міністр енергетики Герман Галущенко заявив про можливі атаки з боку України по російській нафтогазовій інфраструктурі. Це станеться за умови, якщо РФ посилить свої обстріли енергосистеми України цієї зими.

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