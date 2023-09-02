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Украинцам угрожают платой за воду из колодцев и скважин: подробности

2 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцам угрожают платой за воду из колодцев и скважин: подробности
Женщина с мальчиком набирают в пластиковую бутылку воду из бювета. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине начала распространяться информация, что якобы всех украинцев обяжут платить за воду из колодцев и скважин. К тому же нужно установить счетчики.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своей странице в Facebook заявляет, что это ложь.

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Сообщается, что неизвестный пользователь соцсетей обнародовал соответствующий видеоролик со ссылкой на постановление правительства. Мол, все граждане Украины, имеющие колодцы и артезианские скважины, должны установить счетчики и платить за использование подземных вод.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрелец заявил, что учет скважин, плата за пользование водой и обязательства получать разрешительные документы касаются исключительно бизнеса.

"Украинцам, использующим воду из артезианских скважин для собственных нужд, не нужно устанавливать счетчики и платить за воду", — отметил он.

Напомним, в Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с русскими обстрелами портов Рени и Измаила.

По информации должностных лиц, сейчас предпринять меры по предупреждению загрязнения вод Дуная в случае дальнейших атак РФ.

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