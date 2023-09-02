Українцям погрожують платнею за воду із колодязів та свердловин: подробиці

Жінка з хлопчиком набирають у пластикову пляшку воду з бювету. Фото: Google

В Україні почала ширитися інформація, що нібито всіх українців зобов’яжуть платити за воду з криниць та свердловин. До того ж необхідно встановити лічильники.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своїй сторінці у Facebook заявляє, що це все брехня.

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Повідомляється, що невідомий користувач соцмереж оприлюднив відповідний відеоролик з посиланням на постанову уряду. Мовляв, усі громадяни України, які мають колодязі та артезіанські свердловини мають встановити лічильники і платити за використання підземних вод.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Стрілець заявив, що облік свердловин, плата за користування водою та зобов’язання отримувати дозвільні документи стосуються винятково бізнесу.

"Українцям, які використовують воду з артезіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати лічильники і платити за воду", — зазначив він.

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.

За інформацією посадовців, наразі потрібно вжити заходів щодо попередження забруднення вод Дунаю у разі подальших атак РФ.