Мобилизация в Украине — как выбирают призывникам специальность для службы в ВСУ

Проверка военно-учетных документов военнообязанных. Фото: ООТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Ежедневно ТЦК и СП призывают на военную службу сотни граждан. Мобилизированным в ВСУ обязательно выбирают военно-учетную специальность, учитывая их профессию в гражданской жизни, однако на это могут повлиять и другие факторы.

Специалисты общественного объединения Юридическая сотня дали детальное разъяснение, от чего будет зависеть будущая специальность мобилизованного и как его выбирают.

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Что такое военно-учетная специальность

Юристы сравнили ее с дипломом, получаемым военнослужащими. Это совокупность опыта, знаний, умений и навыков, которыми владеет военный и которые необходимы для выполнения определенного рода задач и обязанностей военной службы.

"От подготовки, опыта, знаний и умений военных зависит боеспособность армии. Однако есть ситуации, когда боец имеет военно-учетную специальность, но его должность ее не учитывает", — объясняют специалисты.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Что учитывают при назначении военного на должность после мобилизации

В соответствии с пунктом 82 Указа Президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" военных назначают на должности и перемещают по службе по основной или родственной специальности с учетом:

опыта службы;

уровня профессиональной компетентности;

личных качеств и достижений;

соответствия характеристикам должностей, определяемых Министерством обороны Украины.

В каких случаях военно-учетную специальность не учитывают

Юристы отметили, что, как правило, процедуры соблюдаются, если нет дефицита по определенным специальностям или потребности в доукомплектовании частей.

"В условиях военного положения, когда потребность в кадрах особенно обостряется, для доукомплектования Вооруженных сил военных могут назначаться на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта", — объясняют специалисты.

Назначению на новую должность должна предшествовать подготовка или переподготовка такого военного.

Кроме того, законом предусмотрено назначение не по военно-учетной специальности в связи с доукомплектованием Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта по приобретенному опыту службы на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности.

Такие военнослужащие после назначения их на должность подлежат направлению на подготовку (переподготовку) по новой специальности в установленном порядке.

Еще один случай, когда назначение может проводиться без учета военно-учетной специальности — назначаются по основной или родственной специальности лица рядового, сержантского и старшинского состава на должности сержантского и старшинского состава после объявления решения о проведении мобилизации и с началом действия режима военного положения, с учетом особенностей, определенных разделом VI Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

Украинские военные. Фото: ЖОТЦК и СП

Могут ли военные добиться назначения по учетной специальности

Военные могут отстоять свое право быть назначенными по военно-учетной специальности. Для этого необходимо подать соответствующий рапорт с просьбой назначить на должность в соответствии с имеющимся ВОС для более целесообразного использования по специальности и опыту, указать детали вашей ВОС и аргументировать целесообразность назначения.

"Впрочем, добавим, что в условиях военного положения в связи с необходимостью доукомплектования по дефицитным специальностям вам могут законно отказать", ― подчеркнули юристы.

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