Мобілізація в Україні — як обирають призовникам спеціальність для служби в ЗСУ

Перевірка військово-облікових документів військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Щоденно ТЦК та СП призивають на військову службу сотні громадян. Мобілізованим до ЗСУ обов'язково обирають військово-облікову спеціальність, беручи до уваги їхню професію у цивільному житті, проте на це можуть вплинути й інші фактори.

Фахівці громадського об'єднання Юридична сотня дали детальне роз'яснення, від чого залежатиме майбутня спеціальність мобілізованого та як її обирають.

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Що таке військово-облікова спеціальність

Юристи порівняли її з дипломом, який отримують військовослужбовці. Це сукупність досвіду, знань, умінь та навичок, якими володіє військовий та які йому необхідні для виконання певного роду завдань й обов’язків військової служби.

"Від підготовки, досвіду, знань та умінь військових залежить боєздатність армії. Проте є ситуації, коли боєць має військово-облікову спеціальність, але його посада її не враховує", ― пояснюють спеціалісти.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Що враховують при призначенні військового на посаду після мобілізації

Відповідно до пункту 82 Указу Президента "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" військових призначають на посади та переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням:

досвіду служби;

рівня професійної компетентності;

особистих якостей і досягнень;

відповідності характеристикам посад, які визначає Міністерство оборони України.

У яких випадках військово-облікову спеціальність не враховують

Юристи зазначили, що, як правило, процедури дотримуються, якщо немає дефіциту за певними спеціальностями або потреби в доукомплектуванні частин.

"В умовах воєнного стану, коли потреба в кадрах особливо загострюється, для доукомплектування Збройних сил військових можуть призначати на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду", ― пояснюють фахівці.

Призначенню на нову посаду повинна передувати підготовка або перепідготовка такого військового.

Крім цього, законом передбачено призначення не за військово-обліковою спеціальністю у зв’язку з доукомплектуванням Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту за набутим досвідом служби на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю.

Такі військовослужбовці після призначення їх на посаду підлягають направленню на підготовку (перепідготовку) за новою спеціальністю у встановленому порядку.

Ще один випадок, коли призначення може проводитися без врахування військово-облікової спеціальності ― призначаються за основною або спорідненою спеціальністю особи рядового, сержантського і старшинського складу на посади сержантського і старшинського складу після оголошення рішення про проведення мобілізації та з початком дії режиму воєнного стану, з урахуванням особливостей, визначених розділом VI Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Українські військові. Фото: ЖОТЦК та СП

Чи можуть військові домогтися призначення за обліковою спеціальністю

Військові можуть відстояти своє право бути призначеними за військово-обліковою спеціальністю. Для цього необхідно подати відповідний рапорт із проханням призначити на посаду відповідно до наявного ВОСу для більш доцільного використання за фахом і досвідом, вказати деталі вашої ВОС та аргументувати доцільності призначення.

"Втім додамо, що в умовах воєнного стану у зв’язку з потребою доукомплектування за дефіцитними спеціальностями вам можуть законно відмовити", ― підкреслили юристи.

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