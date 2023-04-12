Предоставление декретного отпуска 2023 —срок какие изменения ждут украинцев

Декретный отпуск в Украине. Фото: Freepik

В 2023 для украинцев могут изменить правила пребывания в декретном отпуске. Соответствующее решение 7 апреля принял Комитет по вопросам молодежи и спорта, поддержав законопроект №9018 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам молодежи и спорта.

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Новый законопроект предусматривает предоставление обоим родителям одинаковых прав на отдых по уходу за ребенком.

После принятия закона граждане Украины будут иметь индивидуальное право воспользоваться декретным отпуском по желанию или если он потребуется. То есть женщина сможет брать декретный отпуск отдельно от мужчины и одновременно с ним.

Кроме этого, на юридическом уровне будет дано определение понятиям "одинокая мать" и "одинокий отец".

Такой статус будет предоставляться в следующем случае:

смерть одного из родителей;

признание одного из родителей пропавшим без вести;

получение решения суда о лишении родительских прав.

Также документом предусмотрены следующие изменения:

обеспечить предоставление по желанию матери или отца ребенка отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Отец и мать могут одновременно воспользоваться таким отпуском, но на срок не более четырех месяцев из общего 3-летнего срока;

увеличить срок отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой на основании медицинского заключения о необходимости ребенка в домашнем уходе до достижения им 8-летнего возраста;

обеспечить право на предоставление дополнительного социального отпуска работникам, имеющим детей, каждому родителю (согласно действующему законодательству такой отпуск предоставляется только одному родителю).

Главная цель нового законопроекта — обеспечить обоих родителей правом одновременно использовать срок.

По словам представителей власти, этот законопроект согласовали, поскольку его реализация поддержит семьи с детьми и будет формировать ответственное отцовство.

Каков размер декретных выплат в 2023 году

В 2023 году выплаты будущие мамочки будут получать от Пенсионного фонда Украины (ранее их выплачивал Фонд социального страхования).

Пособие по беременности и родам, или его еще называют декретные выплаты, — это обязательная выплата из Пенсионного фонда Украины, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного беременности и родов.

Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных неработающих лиц в расчете на месяц составляет 2 589 грн. Соответственно, размер декретных для таких лиц составляет 647 грн в месяц.

Трудоустроенная женщина получит помощь в размере 100% средней заработной платы на средства Пенсионного фонда Украины за весь период декретного отпуска.

Выплаты декретных не могут быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты.

В этом году предусмотрены следующие суммы:

максимальный размер пособия для работающих женщин — 100 500 грн в месяц;

минимальный для работающих женщин — 6 700 грн в месяц.

Напомним, мы писали, могут ли рассчитывать на отсрочку от мобилизации мужчины, которые пошли в декретный отпуск по уходу за ребенком.