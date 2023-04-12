Надання декретної відпустки 2023 — які зміни чекають українців

Декретна відпустка в Україні. Фото: Freepik

У 2023 році для українців можуть змінити правила перебування у декретній відпустці. Відповідне рішення 7 квітня прийняв Комітет з питань молоді та спорту, підтримавши законопроєкт №9018 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток".

Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту.

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Які пропонують зміни щодо надання декретної відпустки

Новий законопроєкт передбачає надання обом батькам однакових прав на відпочинок для догляду за дитиною.

Після ухвалення закону громадяни України матимуть індивідуальне право скористатися декретною відпусткою за бажанням чи якщо вона буде потрібна. Тобто жінка зможе брати декретну відпустку окремо від чоловіка й одночасно з ним.

Окрім цього, на юридичному рівні буде надано визначення поняттям "самотня матір" та "самотній батько".

Такий статус буде надаватися у разі:

смерті одного з батьків;

визнання одного з батьків зниклим безвісти;

отримання рішення суду про позбавлення батьківських прав.

Також документом передбачені наступні зміни:

забезпечити надання за бажанням матері або батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Батько і мати зможуть одночасно скористатись такою відпусткою, але на термін не більш як чотири місяці із загального 3-річного терміну;

збільшити термін відпустки без збереження заробітної плати, що надається на підставі медичного висновку про необхідність дитини в домашньому догляді до досягнення нею 8-річного віку;

забезпечити право на надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, кожному з батьків (згідно з чинним законодавством така відпустка надається лише одному з батьків).

Головна мета нового проєкту — забезпечити обох батьків правом одночасно використовувати термін.

За словами представників влади, цей законопроєкт погодили, оскільки його реалізація підтримає родини із дітьми та формуватиме відповідальне батьківство.

Який розмір декретних виплат у 2023 році

У 2023 році виплати майбутні матусі отримуватимуть від Пенсійного фонду України (раніше їх виплачував Фонд соціального страхування).

Допомога по вагітності та пологах, або її ще називають декретні виплати, — це обов’язкова виплата з Пенсійного фонду України, яку отримує кожна жінка при наданні спеціального лікарняного Вагітність і пологи.

Отримати виплати можуть як жінки, що працюють, так і безробітні.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб, які не працюють, у розрахунку на місяць становить 2 589 грн. Відповідно розмір декретних для таких осіб становить 647 грн на місяць.

Жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати коштом Пенсійного фонду України за весь період декретної відпустки.

Виплати декретних не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.

Цьогоріч передбачені наступні суми:

максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють — 100 500 грн на місяць;

мінімальний для жінок, що працюють — 6 700 грн на місяць.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації чоловіки, які пішли у декретну відпустку по догляду за дитиною.