Украинцам будут выплачивать компенсацию за потерянное жилье, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

С 10 мая в Украине начнется тестирование программы "єВідновлення", которая предназначена для помощи людям, потерявшим жилье в результате войны, в ремонте и восстановлении своих домов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

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Украинцы будут получать компенсацию

Основная цель тестирования программы — избежать ошибок и недоразумений в будущем. По словам Шмыгаля, сервис будет работать в "Дії" с 10 мая.

Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумма компенсаций будет определена специальной комиссией, а денежные средства будут зачисляться людям на специальный счет в банке.

Приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и Минцифры прокомментируют все необходимые детали программы.

По словам Шмыгаля, каждое восстановленное жилье — это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины. Правительство мобилизует все свои силы и ресурсы для достижения этой цели.

Напомним, в Украине усовершенствован порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.

Также мы писали, что в Украине будет введена одноразовая государственная помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и при смерти.