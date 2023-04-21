Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Українцям виплачуватимуть компенсацію за втрачене житло, — Шмигаль arrow

Українцям виплачуватимуть компенсацію за втрачене житло, — Шмигаль

21 квітня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українцям виплачуватимуть компенсацію за втрачене житло, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення", яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

Читайте також:

Українці отримуватимуть компенсацію

Основна мета тестування програми — уникнути помилок та непорозумінь у майбутньому. За словами Шмигаля, сервіс працюватиме у "Дії" з 10 травня.

Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали або послуги підрядника. Суму компенсацій буде визначено спеціальною комісією, а кошти зараховуватимуться людям на спеціальний рахунок у банку.

Пріоритетом у компенсації будуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані в армію українці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокоментують усі необхідні деталі програми.

За словами Шмигаля, кожне відновлене житло — це крок до великого відновлення та відродження України. Уряд мобілізує всі свої сили та ресурси для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, в Україні вдосконалено порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх сімей. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

Також ми писали, що в Україні буде запроваджено одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та при смерті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB