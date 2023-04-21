Українцям виплачуватимуть компенсацію за втрачене житло, — Шмигаль
З 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення", яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.
На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.
Українці отримуватимуть компенсацію
Основна мета тестування програми — уникнути помилок та непорозумінь у майбутньому. За словами Шмигаля, сервіс працюватиме у "Дії" з 10 травня.
Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали або послуги підрядника. Суму компенсацій буде визначено спеціальною комісією, а кошти зараховуватимуться людям на спеціальний рахунок у банку.
Пріоритетом у компенсації будуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані в армію українці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокоментують усі необхідні деталі програми.
За словами Шмигаля, кожне відновлене житло — це крок до великого відновлення та відродження України. Уряд мобілізує всі свої сили та ресурси для досягнення цієї мети.
Нагадаємо, в Україні вдосконалено порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх сімей. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.
Також ми писали, що в Україні буде запроваджено одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та при смерті.