Українцям виплачуватимуть компенсацію за втрачене житло, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

З 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення", яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

Читайте також:

Українці отримуватимуть компенсацію

Основна мета тестування програми — уникнути помилок та непорозумінь у майбутньому. За словами Шмигаля, сервіс працюватиме у "Дії" з 10 травня.

Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали або послуги підрядника. Суму компенсацій буде визначено спеціальною комісією, а кошти зараховуватимуться людям на спеціальний рахунок у банку.

Пріоритетом у компенсації будуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані в армію українці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокоментують усі необхідні деталі програми.

За словами Шмигаля, кожне відновлене житло — це крок до великого відновлення та відродження України. Уряд мобілізує всі свої сили та ресурси для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, в Україні вдосконалено порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх сімей. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

Також ми писали, що в Україні буде запроваджено одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та при смерті.