Украинцам будут выплачивать средства за отремонтированное жилье — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Теперь граждане могут претендовать на выплаты в случае, если сделали ремонт за собственный бюджет.
Зеленский подписал закон о "єВідновлення"
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Президент подписал законопроект №10063 о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии", — написал Железняк.
Подробности законопроекта, который подписал Зеленский
По его словам, отныне граждане, которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "єВідновлення".
Отметим, что накануне, 5 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект №10063, поддержанный 310 народными депутатами.
Как рассказала председатель партии Слуга народа Елена Шуляк, выплаты по новой форме компенсаций должны начаться с 1 января 2024 года.
"Основное изменение в законе №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, — это расширение форм компенсации по программе єВідновлення", — отметила Шуляк.
Стоит отметить, что государственная программа "єВідновлення" начала работу в мае 2023 года.
По ней граждане могут получить компенсацию в размере до 200 тыс. грн на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.
Добавим, в Украине продолжаются выплаты гражданам в рамках программы "єВідновлення".
Напомним, в Кабинете министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили помощи украинцам.
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