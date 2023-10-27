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Украинцам будут выплачивать средства за отремонтированное жилье — Зеленский подписал закон

27 октября 2023 19:20
- Екатерина Коновалец
Украинцам будут выплачивать средства за отремонтированное жилье — Зеленский подписал закон
Украинцы восстанавливают поврежденное жилье. Фото: Reuters
- Екатерина Коновалец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Теперь граждане могут претендовать на выплаты в случае, если сделали ремонт за собственный бюджет.

Зеленский подписал закон о "єВідновлення"

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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"Президент подписал законопроект №10063 о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии", — написал Железняк.

Украинцам будут выплачивать кошки за разрушенное жилье
Украинцам будут выплачивать средства за разрушенное жилье

Подробности законопроекта, который подписал Зеленский

По его словам, отныне граждане, которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "єВідновлення".

Отметим, что накануне, 5 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект №10063, поддержанный 310 народными депутатами.

Как рассказала председатель партии Слуга народа Елена Шуляк, выплаты по новой форме компенсаций должны начаться с 1 января 2024 года.

"Основное изменение в законе №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, — это расширение форм компенсации по программе єВідновлення", — отметила Шуляк.

Стоит отметить, что государственная программа "єВідновлення" начала работу в мае 2023 года.

По ней граждане могут получить компенсацию в размере до 200 тыс. грн на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.

Добавим, в Украине продолжаются выплаты гражданам в рамках программы "єВідновлення".

Напомним, в Кабинете министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили помощи украинцам.

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