Українцям виплачуватимуть кошти за відремонтоване житло — Зеленський підписав закон

Українці відновлюють пошкоджене житло. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії. Відтепер громадяни можуть претендувати на виплати у разі, якщо зробили ремонт за власний бюджет.

Зеленський підписав закон щодо "єВідновлення"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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"Президент підписав законопроект №10063 про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслыдок російської агресії", — написав Железняк.

Українцям виплачуватимуть кошти за зруйноване житло

Деталі законопроєкту, який підписав Зеленський

За його словами, відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла власним коштом, зможуть претендувати на виплату за програмою "єВідновлення".

Зазначимо, що напередодні, 5 жовтня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10063, який підтримали 310 народних депутатів.

Як розповіла, голова партії Слуга народу Олена Шуляк, виплати за новою формою компенсацій мають розпочатися від 1 січня 2024 року.

"Основна зміна в законі №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російську агресію, — це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення", — зазначила Шуляк.

Варто зауважити, що державна програма "єВідновлення" розпочала роботу у травні 2023 року.

За нею громадяни мають можливість отримати компенсацію у розмірі до 200 тис. грн на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.

Додамо, в Україні продовжуються виплати громадянам в рамках програми "єВідновлення".

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення РФ виділили допомоги українцям.