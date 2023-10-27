Українцям виплачуватимуть кошти за відремонтоване житло — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії. Відтепер громадяни можуть претендувати на виплати у разі, якщо зробили ремонт за власний бюджет.
Зеленський підписав закон щодо "єВідновлення"
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
"Президент підписав законопроект №10063 про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслыдок російської агресії", — написав Железняк.
Деталі законопроєкту, який підписав Зеленський
За його словами, відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла власним коштом, зможуть претендувати на виплату за програмою "єВідновлення".
Зазначимо, що напередодні, 5 жовтня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10063, який підтримали 310 народних депутатів.
Як розповіла, голова партії Слуга народу Олена Шуляк, виплати за новою формою компенсацій мають розпочатися від 1 січня 2024 року.
"Основна зміна в законі №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російську агресію, — це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення", — зазначила Шуляк.
Варто зауважити, що державна програма "єВідновлення" розпочала роботу у травні 2023 року.
За нею громадяни мають можливість отримати компенсацію у розмірі до 200 тис. грн на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.
Додамо, в Україні продовжуються виплати громадянам в рамках програми "єВідновлення".
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення РФ виділили допомоги українцям.
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