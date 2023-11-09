Украинцам запретили 16 медиасервисов, которые связанные с Россией

Человек держит пульт от телевизора. Фото: Pexels

В Украине запретили 16 медиасервисов, которые связаны с Россией. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Читайте также:

Медиасервисы, которые запретили в Украине

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI Закона "О медиа" и не могут транслироваться в Украине.

Под запрет попали следующие медиаресурсы:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

КИНОГО;

Кинокрад;

Киноточка;

КиноЗапас;

Кион;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Национальный совет Украины сообщил, что причиной такого решения стало несоответствие структуры собственности этих субъектов и/или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию государства-агрессора.

По состоянию на сегодняшний день в перечень сервисов РФ внесено 22 медиасервиса.

Напомним, НАПК включило мирового гиганта пищевой индустрии Nestle в список организаций, поддерживающих войну. Корпорация продолжает активную деятельность в 187 государствах, включая Россию.

Также мы писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на обещания сократить бизнес и прекратить производство продукции, они продолжают работать в России, уплачивая значительные налоги в бюджет страны-агрессора.