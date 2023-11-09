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Украинцам запретили 16 медиасервисов, которые связанные с Россией

9 ноября 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцам запретили 16 медиасервисов, которые связанные с Россией
Человек держит пульт от телевизора. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине запретили 16 медиасервисов, которые связаны с Россией. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

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Медиасервисы, которые запретили в Украине

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI Закона "О медиа" и не могут транслироваться в Украине.

Под запрет попали следующие медиаресурсы:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Баскино;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КИНОГО;
  • Кинокрад;
  • Киноточка;
  • КиноЗапас;
  • Кион;
  • Viju;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Национальный совет Украины сообщил, что причиной такого решения стало несоответствие структуры собственности этих субъектов и/или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию государства-агрессора.

По состоянию на сегодняшний день в перечень сервисов РФ внесено 22 медиасервиса.

Напомним, НАПК включило мирового гиганта пищевой индустрии Nestle в список организаций, поддерживающих войну. Корпорация продолжает активную деятельность в 187 государствах, включая Россию. 

Также мы писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на обещания сократить бизнес и прекратить производство продукции, они продолжают работать в России, уплачивая значительные налоги в бюджет страны-агрессора.

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