Украинцам запретили 16 медиасервисов, которые связанные с Россией
В Украине запретили 16 медиасервисов, которые связаны с Россией. Их нельзя будет транслировать на территории страны.
Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.
Медиасервисы, которые запретили в Украине
"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в сообщении.
По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI Закона "О медиа" и не могут транслироваться в Украине.
Под запрет попали следующие медиаресурсы:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КИНОГО;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- КиноЗапас;
- Кион;
- Viju;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).
Национальный совет Украины сообщил, что причиной такого решения стало несоответствие структуры собственности этих субъектов и/или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию государства-агрессора.
По состоянию на сегодняшний день в перечень сервисов РФ внесено 22 медиасервиса.
Напомним, НАПК включило мирового гиганта пищевой индустрии Nestle в список организаций, поддерживающих войну. Корпорация продолжает активную деятельность в 187 государствах, включая Россию.
Также мы писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на обещания сократить бизнес и прекратить производство продукции, они продолжают работать в России, уплачивая значительные налоги в бюджет страны-агрессора.
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