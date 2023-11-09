Українцям заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією

Людина тримає пульт від телевізора. Фото: Pexels

В Україні заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією. Їх не можна буде транслювати на території країни.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

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Медіасервіси, які заборонили в Україні

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у повідомленні.

За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.

Під заборону потрапили такі медіаресурси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

КІНОГО;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Viju;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Національна рада України повідомила, що причиною такого рішення стало невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора.

Станом на сьогодні до переліку сервісів РФ внесено 22 медіасервіси.

Нагадаємо, НАЗК включило світового гіганта харчової індустрії Nestle до списку організацій, що підтримують війну. Корпорація продовжує активну діяльність у 187 державах, включаючи Росію.

Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри обіцянки скоротити бізнес та припинити виробництво своєї продукції, вони продовжують працювати в Росії, сплачуючи значні податки до бюджету країни-агресора.