Українцям заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією
В Україні заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією. Їх не можна буде транслювати на території країни.
Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Медіасервіси, які заборонили в Україні
"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у повідомленні.
За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.
Під заборону потрапили такі медіаресурси:
- 24ТВ (24TV);
- Амедіатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КІНОГО;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- КіноЗапас;
- Кіон;
- Viju;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Національна рада України повідомила, що причиною такого рішення стало невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора.
Станом на сьогодні до переліку сервісів РФ внесено 22 медіасервіси.
Нагадаємо, НАЗК включило світового гіганта харчової індустрії Nestle до списку організацій, що підтримують війну. Корпорація продовжує активну діяльність у 187 державах, включаючи Росію.
Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри обіцянки скоротити бізнес та припинити виробництво своєї продукції, вони продовжують працювати в Росії, сплачуючи значні податки до бюджету країни-агресора.
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