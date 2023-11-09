Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Українцям заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією arrow

Українцям заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією

9 листопада 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українцям заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією
Людина тримає пульт від телевізора. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні заборонили 16 медіасервісів, які пов'язані з Росією. Їх не можна буде транслювати на території країни.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Читайте також:

Медіасервіси, які заборонили в Україні

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у повідомленні.

За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.

Під заборону потрапили такі медіаресурси:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедіатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КІНОГО;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • КіноЗапас;
  • Кіон;
  • Viju;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Національна рада України повідомила, що причиною такого рішення стало невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора. 

Станом на сьогодні до переліку сервісів РФ внесено 22 медіасервіси.

Нагадаємо, НАЗК включило світового гіганта харчової індустрії Nestle до списку організацій, що підтримують війну. Корпорація продовжує активну діяльність у 187 державах, включаючи Росію.

Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри обіцянки скоротити бізнес та припинити виробництво своєї продукції, вони продовжують працювати в Росії, сплачуючи значні податки до бюджету країни-агресора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі