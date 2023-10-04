Как будут наказывать украинцев за оскорбление военных — новый законопроект

Сотрудники ТЦК раздают повестки военнообязанным в торговом центре в Ровно. Фото: krapka.rv.ua

С начала полномасштабного вторжения сотни мужчин и женщин встали на защиту Украины. Сегодня они продолжают бороться за свободу и выгоняют оккупанта из нашей земли ценой собственного здоровья и жизни. Украинцы безгранично благодарны каждому защитнику и защитнице. Тем не менее бывают случаи, когда к военнослужащим, которые возвращаются с фронта, проявляют неуважение.

В связи с этим в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10014, в котором предлагается наказывать граждан за публичные оскорбления военных, неуместные придирки или препятствие в реализации ими своих прав и свобод.

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В частности, речь идет о случаях бюрократических препятствий, которые вынуждены проходить раненые военные в тылу, конфликты в общественном транспорте и т.д.

Какие изменения предлагают внести данным проектом закона

Законопроектом предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 185 о неуважении военнослужащих, пограничников, разведчиков, работников Минобороны, СБУ, Госохраны, Госспецслужбы транспорта, Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Нацгвардии.

В документе уточняется, что будут наказывать за неуважение, которое "проявилось в оскорбительном тоне к военным или в препятствовании реализации ими своих прав и свобод".

Важность законопроекта №10014

По словам одного из авторов закона, народного депутата Федора Вениславского, сегодня встречаются нередкие примеры бюрократических преград, которые приходится проходить раненым военным в тылу, конфликтов в транспорте, когда частный перевозчик отказывается обеспечивать право УБД на льготный проезд и принудительно высаживает его из маршрутки и другие факты умышленного неуважения и оскорбления защитников.

В пояснительной записке о важности принятия данного закона говорят следующее:

"Именно от этих героических людей в погонах зависит судьба и будущее нашей страны. В благодарность за это украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах".

Сотрудники ТЦК раздают повестки военнообязанным в торговом центре в Ровно. Фото: krapka.rv.ua

Какие штрафы предусматривает законопроект

Согласно документу, нарушитель может заплатить штраф — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас сумма составляет от 3400 до 5100 грн.).

Какие еще наказания предусмотрены данным законопроектом

За оскорбление военных и препятствование реализации ими своих прав и свобод может угрожать наказание в виде:

общественных работ на 50-60 часов;

исправительных работ на 1-2 месяца за вычетом 20% заработка;

общественно полезных работ на 240–360 дней;

административного ареста на срок до 15 суток.

Раньше мы рассказывали, как следует общаться с сотрудниками ТЦК и СП и что ни в коем случае нельзя говорить военным.

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