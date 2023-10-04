Як каратимуть українців за образу військовослужбовців — новий законопроєкт

Співробітники ТЦК роздають повістки військовозобов'язаним у торговому центрі в Рівному. Фото: krapka.rv.ua

З початку повномасштабного вторгнення сотні чоловіків та жінок встали на захист України. Сьогодні вони продовжують виборювати свободу й виганяють окупанта з нашої землі ціною власного здоров'я та життя. Українці безмежно вдячні кожному захиснику та захисниці. Проте, все ж трапляються випадки, коли до військовослужбовців, які повертаються з фронту, проявляють неповагу.

У зв'язку з цим у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №10014, в якому пропонується карати громадян за публічні образи військових, недоречні причіпки або перешкоду у реалізації ними своїх прав і свобод.

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Зокрема, йдеться про випадки бюрократичних перешкод, які змушені проходити поранені військові у тилу, конфлікти у громадському транспорті тощо.

Які зміни пропонують внести даним проєктом закону

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення ст. 185 про неповагу до військовослужбовців, прикордонників, розвідки, працівників Міноборони, СБУ, Держохорони, Держспецслужби транспорту, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації й Нацгвардії.

У документі уточнюється, що каратимуть за неповагу, яка "проявилась в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав та свобод".

Важливість законопроєкту №10014

За словами одного з авторів закону, народного депутата Федора Веніславського, сьогодні зустрічаються непоодинокі приклади бюрократичних перешкод, які доводиться проходити пораненим військовим у тилу, конфліктів у транспорті, коли приватний перевізник відмовляється забезпечувати право УБД на пільговий проїзд і примусово висаджує його з маршрутки, та інші факти умисної неповаги та образ захисників.

У пояснювальній записці про важливість прийняття даного закону кажуть наступне:

"Саме від цих героїчних людей у погонах залежить доля і майбутнє нашої країни. На знак подяки за це українське суспільство, у тому числі державні інституції всіх рівнів, усі громадяни повинні шанобливо ставитися до своїх захисників та героїв, виявляти подяку, повагу та піклуватися про всі їхні життєві проблеми".

Співробітники ТЦК роздають повістки військовозобов'язаним у торговому центрі в Рівному. Фото: krapka.rv.ua

Які штрафи передбачає законопроєкт

Згідно з документом, порушник може заплатити штраф — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі сума складає від 3400 до 5100 грн.).

Які ще покарання передбачені даним законопроєктом

За образу військових та перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод може загрожувати покарання у вигляді:

громадських робіт на 50-60 годин;

виправних робіт на 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку;

суспільно корисних робіт на 240-360 днів;

адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Раніше ми розповідали, як слід спілкуватися зі співробітниками ТЦК та СП і що в жодному разі не можна казати військкомам.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в жодному разі не можна казати військовим, які повернулися з фронту та як підібрати правильні слова, щоб повернення у цивільне життя було комфортним.