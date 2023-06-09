Украинцев могут не выпустить за границу даже после окончания войны: причина

Украинские воины во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Пока идет война большинство мужчин не могут покинуть страну. Но даже по завершении полномасштабной войны граждан Украины могут не выпускать за пределы страны. И тому есть причины.

Об этом рассказывают юристы адвокатского объединения T&T Partners. Сообщает издание PRO Деньги.

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Специалисты говорят, что таким основанием для продления запрета может стать объявление чрезвычайного положения в стране.

"Сейчас очень сложно понять, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения", — подчеркивает юрист Владислав Юрчак.

Он объясняет, что в рамках действующего законодательства ограничения на выезд тесно связаны с чрезвычайным и военным положением.

Незаконное пересечение границы во время войны

Юристы сообщают, если военнообязанный пересек государственную границу вне пограничного контроля, то для него предусмотрена административная ответственность. Она влечет штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией средств совершения такого правонарушения.

Пересечение границы мужчинами во время войны

Отмечается, что во время войны некоторые категории мужчин могут вполне законно пересечь государственную границу Украины. К таким категориям относятся:

граждане, снявшиеся с военного учета;

некоторые временно непригодные лица (с оформленной справкой об инвалидности или с заключением военно-врачебной комиссии для получения статуса временной непригодности);

многодетные родители;

родители-одиночки;

мужчины с инвалидностью;

мужчины, уезжающие за границу как сопровождающие;

мужчины с имеющимся постоянным местожительством за границей;

некоторые военнослужащие (ранены военные, нуждающиеся в лечении или реабилитации за границей и военнослужащие, отправляющиеся на специализированное обучение);

водители-международники и водители-волонтеры;

мужчины, работающие на железной дороге и моряки;

спортсмены и культурные деятели.

Напомним, в Украине продолжаются 461 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Многие мужчины сразу пошли служить в армию. Начинали воевать в той части, назначили. Впрочем, бывают такие случаи, когда военные не могут выполнять боевое задание в той или иной части. Они могут изменить место службы и перевестись в другую часть. Правда, для этого должны существовать основания.