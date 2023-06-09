Українців можуть не випустити за кордон навіть після закінчення війни: причина

Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Поки триває війна в Україні виїзд за кордон чоловікам заборонений. Втім, навіть після завершення повномасштабної війни громадян України можуть не випускати за межі країни. І для цього є причини.

Про це розповідають юристи з адвокатського об'єднання T&T Partners. Повідомляє видання PRO Гроші.

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Фахівці кажуть, що такою підставою для продовження заборони може стати оголошення надзвичайного стану в країні.

"Зараз дуже важко зрозуміти, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану", — підкреслює юрист Владислав Юрчак.

Він пояснює, що у рамках чинного законодавства обмеження на виїзд тісно пов'язані з надзвичайним та воєнним станом.

Незаконний перетин кордону під час війни

Юристи повідомляють, якщо військовозобов'язаний перетнув державний кордон поза прикордонним контролем, то для нього передбачена адміністративна відповідальність. Вона тягне за собою штраф від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь та засобів вчинення такого правопорушення.

Перетин кордону чоловіками під час війни

Зазначається, що під час війни деякі категорії чоловіків можуть цілком законно можуть перетнути державний кордон України. До таких категорій відносяться:

громадяни, які знялися з військового обліку;

деякі тимчасово непридатні особи (з оформленою довідкою про інвалідність або з висновком військово-лікарської комісії для отримання статусу тимчасової непридатності);

багатодітні батьки;

батьки-одинаки;

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які виїжджають за кордон як супроводжуючі;

чоловіки із наявним постійним місцем проживання за кордоном;

деякі військовослужбовці (поранені військові, які потребують лікування чи реабілітації за кордоном та військовослужбовці, які відправляються на спеціалізоване навчання);

водії-міжнародники та водії-волонтери;

чоловіки, які працюють на залізниці, та моряки;

спортсмени та діячі культури.

Нагадаємо, в Україні триває 461 доба повномаштабного вторгнення РФ в Україну. Чимало чоловіків відразу пішли служити до війська. Починали воювати у тій частині, призначили. Втім, бувають такі випадки, коли військові не можуть виконувати бойове завдання у тій чи іншій частині. Вони можуть змінити місце служби і перевестись в іншу частину. Щоправда, для цього мають існувати підстави.